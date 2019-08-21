Комиссии воссоздатель

Прокуратура Перми потребовала ликвидировать действующую при городской думе комиссию по восстановлению прав политических репрессированных. Вместо нее ведомство предлагает создать новую комиссию — но уже при городской администрации. Прокуратура объясняет это требованием нормативной базы и полагает, что с новой комиссией гражданам будет удобнее реабилитировать родных и близких. Против реорганизации выступили сотрудники пермского «Мемориала», которые заявили, что эти изменения серьезно усложнят работу по реабилитации жертв политических репрессий. Правозащитники отметили, что администрация города, в отличие от депутатов гордумы, отказывалась встречаться с ними.

Прокуратура Перми заявила о необходимости ликвидировать комиссию во вторник, на заседании комитета по социальной политике гордумы Перми. Взамен упраздняемой надзорный орган предлагает создать новую комиссию, но теперь ее учредителем должна стать администрация Перми. «Мы считаем, что нужно возложить на администрацию функцию организации комиссии по реабилитации, поскольку данная функция не отнесена по своей значимости к представителям органов местного управления»,— заявил помощник прокурора Александр Мерзляков. Он напомнил, что заявление о реабилитации подается в исполнительные органы власти, а значит, учредителем комиссии логичнее будет выступить городской администрации.

Представитель прокуратуры признал, что жители края не просили менять учредителей комиссии. Решение о ликвидации действующей комиссии было принято в рамках мониторинга нормативно-правовой базы, отметил господин Мерзляков.

Против изменений выступил член комиссии, председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов. «Мы единственная тематическая организация в городе и крае, которая занимается этой темой. Я считаю, что к данному моменту мы многие вещи уже сделали, чтобы городская комиссия в ее существующем формате при гордуме была эффективной,— заявил он.— Без серьезных юридических оснований органами прокуратуры выдвинуто решение, чтобы изменить формат работы городской комиссии. Я и мои коллеги оцениваем это как "игру в футбол"». Роберт Латыпов добавил, что предложенные изменения затянут реальную реабилитацию жертв политических репрессий.

Депутат гордумы и член правления «Мемориала» Надежда Агишева также выступила против закрытия существующей комиссии. «Несмотря на наши неоднократные прямые обращения — и мои, как депутата, и Роберта Латыпова, и правления "Мемориала", никакой встречи с главой города до сих пор не состоялось — ни закрытой, ни публичной. Поэтому мы высказываем опасения по поводу этой ситуации»,— сказала госпожа Агишева. Она предложила отложить этот вопрос для проведения консультаций.

Другой член комиссии, вице-спикер гордумы Алексей Грибанов выступил в поддержку инициативы прокуратуры. «Я был в курсе этого проекта. Обсуждался он давно и на уровне Пермского края»,— сказал господин Грибанов. Он добавил, что ранее сам «Мемориал» критиковал «декоративность комиссии». «Собрались, поговорили, разошлись — раньше было так. Сейчас возглавлять комиссию будет депутат, выбранный главой города. У комиссии будет больше полномочий и возможностей»,— полагает он.

Представители мэрии на заседании комитета ситуацию не комментировали. Пока что глава Перми не дал официального заключения на инициативу прокуратуры. Источник “Ъ” в мэрии вчера уверял, что градоначальник законопроект поддержал.

Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий создана в Перми в 2000 году. Комиссия следит за соблюдением прав жертв репрессий, ведет их учет, проводит мероприятия по увековечиванию памяти погибших. В состав комиссии входят депутаты Пермской городской думы, представители функциональных органов и подразделений Перми, представители госорганов и общественных организаций.

Напомним, это не первый конфликт «Мемориала» с силовиками в крае за последнее время. Как сообщал “Ъ” на прошлой неделе, поисковая экспедиция пермского «Мемориала» к месту захоронения репрессированных литовцев в Кудымкарском районе была прервана визитом сотрудников правоохранительных органов. В итоге полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконная вырубка лесных насаждений» и «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

Владислав Иваненко, Пермь