«Вариант досрочных выборов весьма неблагоприятен для Италии»

Премьер-министр Италии заявил, что уходит с поста: во время выступления в Сенате Джузеппе Конте отметил, что вскоре передаст прошение об отставке президенту республики. По его словам, причиной стал острый политический кризис, который сейчас наблюдается в стране. Подробности ведущем Рамазу Чиаурели рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская.

— С чем связано такое решение? И насколько оно было неожиданным?

— На самом деле, оно не было неожиданным, ведь политический кризис в Италии длится уже практически две недели. Начался он 8 августа, когда Маттео Сальвини, проводящий предизбирательный, предвыборный тур на побережье Италии, заявил, что ему требуется полнота власти, поскольку коалиционное правительство вместе с «Движением 5 звезд» не отвечает таким требованиям, и потребовал проведения досрочных выборов. Но все это было сказано вне парламента, вне институционных дворцов, и, в общем-то, это был преанонсированный кризис, но еще не кризис.

В ответ на это премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что решение о дальнейшей судьбе правительства Италии будет решаться в парламенте. И спустя 13 дней парламент был созван. Джузеппе Конте выступил там с речью, в которой подвел итог правления своего кабинета и сказал, что после окончания заседания намерен отправиться в Квиринальский дворец и подать прошение об отставке.

— Насколько это формальное решение — подача заявления президенту? Есть ли шанс, что глава государства не подпишет его? Или тут все уже решено?

— В общем-то, в течение этого времени, предшествующему заседанию в парламенте, все политики, депутаты и политологи прикидывали возможные варианты развития событий.

По мнению большинства экспертов, вряд ли Конте пошел бы на блеф и подал бы прошение об отставке с тем, чтобы получить некий второй шанс на то, чтобы продолжить управлять кабмином.

Судя по его заявлению в отношении Маттео Сальвини, вряд ли возможно и примирение, которого, собственно говоря, ждали до речи главы кабмина. Премьер-министр очень резко раскритиковал политика, сказав, что Италии не нужны единовластные правительства, а нужны правительства, которые несут ответственность. Это почти оскорбительная по отношению к Маттео Сальвини фраза, и примирение вряд ли возможно после этого выступления премьера.

Константин Эггерт, обозреватель Deutsche Welle: "Многим не нравится то, что Сальвини сейчас так популярен и может действительно стать довольно сильным премьером. Поэтому, думаю, его оппоненты и бывшие союзники из «Движения 5 звезд», например, будут стараться приложить все усилия для того, чтобы выборов сейчас не было. Что будет после этого, даже через полгода, в итальянской политике, совершенно неясно. Между тем, Россия действительно оказалась в центре большого скандала. Онлайн-издание Vox опубликовало, как оно утверждает, расшифровку переговоров, которые один из ближайших сотрудников Сальвини вел в Москве в октябре прошлого года с представителями государственного российского бизнеса на тему получения финансирования в нескольких миллионов долларов через фиктивную сделку по продаже нефти от российской компании итальянской Eni. Сейчас прокуратура Италии расследует обвинение в том, что Сальвини таким образом пытался получить незаконное финансирование от иностранного государства. Это запрещено итальянским законодательством. Однако расследования в Италии идут довольно долго, поэтому, возможно, выборы пройдут раньше, чем закончится любое расследование".

— Джузеппе Конте также заявил, что одним из аргументов в пользу прошения об отставке является то, что за полтора года, прошедшие с момента парламентских выборов, так и не удалось создать действенное коалиционное правительство. Что будет происходить в случае отставки премьер-министра? Кто будет формировать правительство? Или речь идет о досрочных парламентских выборах?

— Как обычно бывает, президент, прежде чем объявлять досрочные выборы, исследует возможности другой правительственной коалиции. Ее самым вероятным вариантом наверняка станет коалиция Демократической партии с теми же «пятизвездочниками». Насколько она возможна, будет понятно после консультаций, которые откроются после того, как Джузеппе Конте поговорит с президентом. Через несколько дней глава государства начнет консультироваться с политическими партиями, парламентариями и прочими людьми, из речей которых ему станет ясно, что можно в дальнейшем будет слепить в Италии.

Что касается досрочных выборов, то такой вариант весьма неблагоприятен, потому что до осени остается очень мало времени. То есть если, предположим, они пройдут в октябре — раньше это невозможно по тому календарю, который должен предшествовать объявлению о выборах, — то очень мало остается времени для того, чтобы по их итогам сформировалось новое правительство и приняло бюджет. А в Италии с октября по декабрь надо обязательно разработать бюджет, в октябре уже представить его проект в Евросоюз с тем, чтобы избежать санкций, которые ЕС планировал ввести по отношению к Италии за нарушение бюджетных правил. Сейчас эти санкции удалось отсрочить или, вернее, удалось как-то договориться, чтобы их не было, но они, тем не менее, дамокловым мечом продолжают висеть над Италией.

— Какие-то фамилии возможных преемников Джузеппе Конте называются?

— Можно сказать, что Маттео Сальвини после того, что произошло, во всяком случае после того, как он затеял процесс досрочных выборов, вряд ли может сейчас претендовать на роль премьера. Что касается других имен, то трудно кого-то назвать, потому что еще труднее понять, какие могут быть коалиции.

Может быть сформирован и технический кабинет, который станет работать до проведения следующих выборов, если их дата будет назначена позже, чем октябрь 2019-го.





Пока в течение этой недели таких вариантов перебиралось очень много, но ни один из них не представляется достаточно жизнеспособным, поэтому гадать тут можно на кофейной гуще очень долго.