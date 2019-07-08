На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу

В связи с продолжающимся строительством транспортно-пересадочного узла «Девяткино» и подключением его к Кольцевой автодороге на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Мурино (Мурино) на год перекроют одну полосу движения на внутреннем кольце.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» перекрытие будет действовать с 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года. На этом же период по второй, третьей и четвертой полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент на КАД также перекрыты две полосы движения в районе развязки с Таллинским шоссе.