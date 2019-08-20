Технология про тесты

21 августа департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в третий раз протестирует систему электронных выборов. Она, напомним, будет экспериментально применена в трех избирательных округах столицы на выборах в Московскую городскую думу (МГД) 8 сентября. Первое тестирование системы 11 июля провалилось, второе, 23 июля, согласно отчету ДИТ, «прошло успешно». Третий этап тестирования, вероятно, станет последним. Сейчас к участию в нем приглашаются только жители «пилотных» округов, общее количество которых составляет, согласно данным московской мэрии, 450 тыс. человек. В ДИТ Москвы “Ъ” сообщили, что к вечеру 19 августа для участия в третьем этапе тестирования электронных выборов зарегистрировались 3343 человека. Вопросы для голосования в каждом округе выбраны свои, однако в общественном штабе по наблюдению за выборами в МГД отмечают «уязвимость системы, которая учитывает все голоса в одной общей базе, делая округа №1, №10 и №30 зависимыми друг от друга».

Тест системы электронных выборов в Москве впервые прошел 11 июля и провалился. По условиям теста московские студенты выбирали председателя студсовета из 15 претендентов. Система голосования «зависла», что в ДИТ Москвы объяснили «проблемой в сетевых настройках». 23 июля во время второго теста 3377 жителей столицы вне зависимости от округа проживания отвечали на вопрос «Что делать с бездомными животными в Москве?». Тогда разработчики отметили сбои в отправке СМС-уведомлений о прохождении голосования, однако оценили тестирование как «удачное». Третий этап тестирования назначен на 21 августа и предполагает участие в электронном голосовании только жителей округов №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). В этих округах 8 сентября пройдет эксперимент по внедрению электронного голосования на выборах Мосгордумы. Как рассказали “Ъ” в ДИТ Москвы, к вечеру 19 августа на сайте московской мэрии для участия в голосовании зарегистрировались 1702 человека в округе №1, 1082 — в округе №10 и 559 человек — в округе №30. По словам заместителя руководителя ДИТ Артема Костырко, вечером 19 августа все еще «возникали затруднения с верификацией адреса пользователя»: «Для решения подобных вопросов мы даем пользователям возможность прикреплять в личном кабинете сканы двух страниц паспорта, о чем сообщили на портале mos.ru. Новшества (третьего этапа теста.— “Ъ”) будут касаться наблюдателей. Для пользователя процесс голосования останется прежним, за исключением того, что мы продемонстрируем сервис, с помощью которого можно будет проверить запись голоса в блокчейн и правильность учета голоса».

В ходе теста 21 августа жителям округов №1, №10 и №30 будет предложено ответить на вопрос «Чего не хватает в вашем округе?». Жителям округа №1 (Крюково) предстоит проголосовать за «отдельную ветку скоростного трамвая с пересадкой на метро», «бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы», «велосипедные и роликовые дорожки», «парковки», «зоопарк» и «пешеходную зону в старой части города». Жителям округа №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) предстоит определиться, «каких круглосуточных сервисов не хватает»: автосервисов, ветклиник, аптек, салонов красоты, химчисток, ресторанов или кинотеатров. Жителям округа №30 (Чертаново) предстоит решить, «какие нужны центры развития для детей и подростков»: фитнес-центры, музыкальные школы, кружки робототехники, секции хоккея или фигурного катания.

Наблюдать за ходом электронного голосования можно будет через ноду (узел сети блокчейн), по трансляции на сайте московской мэрии и на электронном участке. «Для третьего варианта нужно получить статус наблюдателя и прийти на электронный избирательный участок — специальное помещение, организованное в каждом из трех избирательных округов»,— объясняет господин Костырко.

Член общественного штаба по наблюдению за выборами в МГД, эксперт движения за права избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц в разговоре с “Ъ” отметил «уязвимость системы электронных выборов, ключевой риск которой заключается в архитектуре». «Это напоминает создание самолета в полете: система, несмотря на тесты, еще ни разу не работала на выборах и пока что существует в режиме постоянно дорабатываемых прототипов,— говорит господин Мельконьянц.— Конфигурация системы такова, что блокчейн един для всех трех округов, то есть голоса избирателей учитываются в одной базе. Это делает избирательные округа зависимыми друг от друга». Господин Мельконьянц также отметил, что к 21 августа разработчики системы электронных выборов «обещали увеличить длину ключа шифрования», который будет «разделен на семь частей и роздан наблюдателям и членам избиркомов». В 20:00 21 августа части ключа будут соединены, а голоса избирателей — расшифрованы. Напомним, во время второго теста ключ шифрования был разделен на три части.

Мария Старикова