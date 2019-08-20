Кашмир выходит из шока

Правительство Индии частично сняло ограничительные меры, введенные в Джамму и Кашмире после отмены особого статуса этого граничащего с Пакистаном региона с преобладающим мусульманским населением. На фоне возвращения к нормальной жизни глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх исключил любую возможность переговоров с Исламабадом о Джамму и Кашмире. При этом, стремясь покончить с нынешним имиджем этого самого неразвитого региона страны, индийские власти анонсировали проведение там в середине октября международного инвестиционного форума.

Ситуация в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир, лишенном особого статуса и преобразованном в союзную территорию под прямым управлением федеральных властей (см. “Ъ” от 6 августа), возвращается в нормальное русло. После частичной отмены комендантского часа, введенного на территории самого проблемного региона в начале августа, с понедельника власти Индии ослабили ограничения на передвижение, возобновили работу госучреждений, частично восстановили работу телефонной и сотовой связи, а также интернета.

Кроме того, как сообщил представитель местной администрации Шахид Икбал, со вчерашнего дня школьники смогли вернуться в классы, правда, пока лишь в 196 из 900 столичных школ. «Мы открыли школы только в тех районах, где была проведена проверка безопасности»,— уточнил чиновник. Местные власти дают понять, что полное снятие ограничений будет зависеть от того, насколько быстро удастся устранить угрозу новых беспорядков и попыток дестабилизации обстановки со стороны действующих на территории Джамму и Кашмира радикальных группировок и организаций, подсчитавших отмену 370-й статьи конституции Индии (об особом статусе региона) наступлением на права местных жителей. Агентство AFP со ссылкой на источники в правительстве Индии сообщает, что за две недели, в соответствии с законом о национальной безопасности, в Джамму и Кашмире были задержаны около 4 тыс. человек.

Между тем премьер Индии Нарендра Моди сделал сразу несколько заявлений, призванных обосновать правомерность решения федеральных властей об отмене 370-й статьи конституции, вызвавшего неоднозначную реакцию в самом Кашмире и предельно обострившего отношения Дели с соседним Пакистаном. Главная идея выступления Нарендры Моди: существовавший на протяжении более 70 лет статус-кво вокруг Кашмира оставался препятствием для развития, способствовал ущемлению прав человека и не позволял эффективно бороться с терроризмом, в связи с чем у федерального центра просто не было иного выбора.

«Прошлые договоренности вели к коррупции и к непотизму, а также к несправедливости в том, что касалось прав женщин, детей, неприкасаемых и общин»,— заявил Нарендра Моди в своем обращении к нации, прозвучавшем в День независимости Индии 15 августа. «Джамму и Кашмир, а также Ладакх (область, входящая в состав бывшего штата.— “Ъ”) могут внести значительный вклад в развитие Индии. Мы можем вернуть региону его былую славу»,— пообещал Нарендра Моди.

А накануне Дня независимости Нарендра Моди выступил с программной речью по ситуации в проблемном регионе, которую транслировали ведущие индийские каналы. Перемежая свое эмоциональное выступление многократным обращением «братья и сестры», Нарендра Моди выразил убежденность, что упраздненная его правительством статья индийской конституции «использовалась Пакистаном как оружие для того, чтобы манипулировать эмоциями людей». «Ценой этого за последние три десятилетия стала потеря более 42 тыс. жизней»,— напомнил индийский премьер. При этом он пообещал, что уже в ближайшее время в регионе начнут создаваться новые рабочие места и будут реализованы многочисленные социальные программы, которые позволят его жителям убедиться, что решение федеральных властей вовсе не было фатальной ошибкой, о чем заявляют критики премьера.

Чтобы покончить с имиджем индийского Кашмира как самого проблемного и неразвитого региона и превратить его в регион ускоренного экономического роста, в Дели анонсировали проведение в столице бывшего штата Сринагаре международного инвестиционного форума, который пройдет с 12 по 14 октября. Как сообщил директор департамента промышленности и торговли правительства Джамму и Кашмира Навин Чоудхари, предстоящий форум призван показать инвесторам экономическую привлекательность новой союзной территории и убедить их в отсутствии инвестиционных рисков. Кроме того, в ближайшие два месяца, предшествующие форуму в Сринагаре, индийские власти намерены провести в ведущих городах страны Ахмадабаде, Бенгалуру, Калькутте, Мумбае, Хайдерабаде, Ченнае, а также за рубежом — в Великобритании, Нидерландах, ОАЭ, Малайзии и Сингапуре — серию презентационных мероприятий, целью которых должна стать популяризация возможностей Кашмира.

Одним из наиболее перспективных направлений в лишенном крупных залежей полезных ископаемых Кашмире индийские власти называют туристическую отрасль.

Демонстрируя, что ситуация вокруг Джамму и Кашмира прошла точку невозврата, в Дели дают понять, что дальнейшие попытки соседнего Пакистана при поддержке международных посредников начать переговоры о последствиях отмены статьи 370-й индийской конституции лишены смысла. «Если переговоры с Пакистаном и будут вестись, то теперь это будут переговоры об оккупированной Пакистаном части Кашмира»,— заявил в минувшее воскресенье министр обороны Индии Раджнатх Сингх, напомнив, что часть разделенного между двумя государствами Кашмира после войны 1947 года находится под контролем Исламабада. Кроме того, демонстрируя прежнюю жесткость по отношению к Пакистану, условием начала таких переговоров в Дели называют «прекращение поддержки террористов в Кашмире».

Сергей Строкань