Владимир Путин и Эмманюэль Макрон настроились на расслабленный диалог

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет Владимира Путина в своей летней резиденции форте Брегансон. В повестке встречи отношения двух стран, ситуация на Украине, в Сирии и вокруг Ирана. Эти же темы лидеры России и Франции обсуждали в конце июня на саммите в Осаке. Для чего же понадобилась новая встреча? И каких результатов от нее ждать? Выяснял Григорий Колганов.

Античная крепость, достроенная Наполеоном, нечасто становится местом переговоров на высшем уровне. Наверное, потому что уютный форт на Лазурном побережье не слишком располагает к острой дискуссии, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Летняя резиденция — совершенно великолепное место, где практически каждый президент Франции проводит свои каникулы каждый год. Все очень надеются, что будет хорошая погода, потому что резиденция располагает огромным садом величиной в целый гектар. Это самый юг Франции, Средиземноморье, то есть совсем другой климат, обстановка, чем, например, в Версале под Парижем».

Судя по повестке, напряженного диалога и не предвидится. Украина, Сирия, двухсторонние отношения — все это президенты обсуждали пять раз в прошлом году, и на саммите G20 в Осаке этим летом. Под новые переговоры подготовлен благоприятный фон: несколько дней назад в России перевели из СИЗО под домашний арест французского фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Тем не менее некоторые французские СМИ ко встрече относятся скептически, мол, Макрон закрыл перед Путиным большие двери и принимает его на кухне. Стало быть, и сколько-нибудь значимых результатов от этих переговоров ждать не стоит. С последним согласна политолог Екатерина Кузнецова. По ее мнению, слишком общая получилась повестка: «Большие сюжеты — это наиболее очевидный способ не договориться ни о чем, а просто сверить часы.

Обсуждать особо нечего, потому что есть ряд серьезных проблем, по которым Макрону нечего сказать, никаких реальных решений предложено быть не может. Они могут быть предложены только на уровне Европейского союза, а последний пока ничего не придумал».

Кажется, и принимающая сторона особых надежд на встречу не возлагает. Иначе как объяснить, что пресс-конференция лидеров двух стран запланирована перед их переговорами? У бизнеса тоже нет никаких ожиданий, заявил “Ъ FM” глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский. Однако он понимает, зачем президенту Владимиру Путину нужна эта встреча. В связи с ослаблением позиций госпожи Меркель, Макрон в Европе приобретает большую влиятельность, добавляет Шинский: «На данный момент экономика вторична. Путин ищет в лице господина Макрона переговорщика, который мог бы представить наиболее авторитетную позицию Европейского союза».

А что же Макрон? Для чего ему встречаться с российским президентом, если договариваться не о чем? Похоже, французский лидер ведет собственную игру на мировой арене и претендует на лавры главного европейского переговорщика, полагает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина: «Макрон — глава страны-председательницы “большой семерки”. Саммит будет через четыре дня после встречи. Ему интересно прозондировать позицию России.

Кроме того, завершение “Брексита”, итоги европейских выборов открывают новую страницу в истории Европейского союза, и эту страницу хочет заполнять своей повесткой дня именно Макрон».

Переговоры без видимого эффекта, но с заметной пользой для участников — довольно редкое явление в мировой политике. Но не говорит ли это о том, что вопросы из повестки все ближе к категории неразрешимых?

В сентябре в Москве запланированы переговоры между Россией и Францией в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Такой встречи не было с 2012 года.