«На лицах полицейских читалось некоторое недоумение»

На Старом Арбате прошло импровизированное шествие оппозиции, в котором приняли участие несколько десятков человек. Они скандировали лозунги в поддержку обвиняемых в массовых беспорядках в Москве. Ранее на Арбате и в других точках Москвы — на Сретенке, Чистых прудах и Страстном бульваре — состоялись одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных активистов на протестных акциях. Такой формат протеста согласования с властями не требует. О том, что происходило на Арбате, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Назвать это шествие каким-то масштабным нельзя, потому что собралось на него примерно три десятка человек. В основном это молодые люди. Среди них довольно много девушек. Вот эта группа почти час, как минимум, ходила по Арбату — от станции метро «Арбатская» до «Смоленской». Замыкал ее мужчина с черной сумкой и маленьким флагом России в руке.

Эти люди периодически скандировали лозунги в поддержку тех, кого арестовали по делу о массовых беспорядках 27 июля, — периодически звучали призывы освободить того или иного задержанного.

Кроме того, иногда активисты выкрикивали лозунги, направленные на критику действующей власти, в частности, президента. Также периодически, проходя мимо нарядов полиции, которые стояли где-то через каждые примерно 50 метров на Арбате, они скандировали: «Полиция с народом», видимо, пытаясь привлечь какое-то внимание собравшихся сотрудников правопорядка.

В свою очередь, полицейские просто провожали взглядами эту группу протестующих, но каких-то активных действий не предпринимали. Хотя на лицах правоохранителей, особенно когда лозунги касались именно их, читалось некоторое недоумение и другие эмоции. И любопытный момент — иногда эти лозунги заглушались музыкой, которую часто исполняют на Арбате уличные артисты. Судя по лицам этих музыкантов, иногда они тоже были не очень довольны, поскольку активисты не давали слушать их песни.