На севере Норвегии после взрыва на полигоне в Архангельской области зафиксировали скачок радиации

Власти Норвегии сообщили о незначительном повышении концентрации радиоактивного йода на границе с Россией после взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области 8 августа, пишет Reuters. «Незначительная концентрация радиоактивного йода в воздухе была зафиксирована на нашей станции в Сванховде на севере Норвегии. Его уровень очень низок и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды»,— сообщило Управление по ядерной и радиационной безопасности (DSA).

Пробы воздуха брали с 9 по 12 августа. При этом ведомство не утверждает, что повышение концентрации йода связано с аварией в Архангельске. «Норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод 6–18 раз в году, и его источник обычно неизвестен»,— говорится в сообщении. Управление увеличит частоту отбора проб, чтобы выяснить источник загрязнения.

Ранее Росгидромет подтвердил превышение уровня радиации в 16 раз на одном из постов в Северодвинске после взрыва на морском ракетном полигоне. ЧП произошло 8 августа во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Минобороны сообщило о взрыве «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». «Росатом» сообщил о пятерых погибших.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».