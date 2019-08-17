Автономерам нашли место поудобнее

Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России. Речь идет о госзнаках по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу. Регистрационные знаки нового формата нужно заказывать самостоятельно у частных компаний, имеющих на это разрешения. Подразделения ГИБДД такие номера пока не выдают.

ГОСТ Р 50577 с новыми форматами номеров был утвержден еще в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия. Для байкеров вводятся госзнаки уменьшенного размера: они удобнее крепятся в задней части мотоциклов, их не отрывает потоком воздуха. Для владельцев японских, американских и некоторых советских машин (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») введены новые виды задних двухстрочных номеров. Обычные прямоугольные не влезают, их приходится сгибать или использовать переходники. Изначально планировалось, что ГОСТ вступит в силу с 1 января 2019 года, но ГИБДД попросила Росстандарт перенести срок на 4 августа. В конце июля Госавтоинспекция снова попросила о переносе. В итоге, согласно приказу Росстандарта от 23 июля, ГОСТ о новых номерах вступает в силу 4 августа 2020 года с «правом досрочного применения». Формулировка вызвала вопросы у автовладельцев и изготовителей знаков, в результате МВД вчера выпустило подготовленное Госавтоинспекцией разъяснение.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки,— пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию». Речь идет о частных фирмах, у которых есть оборудование для печати номеров. В сети активно рекламируются их услуги, средняя цена за номер — 1,5–2 тыс. руб. Фирма должна иметь «свидетельство об утверждении изготовленного образца» (выдается ГИБДД) для каждого типа знака, отметили в МВД. Подразделения ГИБДД пока продолжат выдавать номера, соответствующие старому стандарту 1993 года, пояснила Ирина Волк. Продлится это, скорее всего, до 4 августа 2020 года, когда стандарт вступит в силу официально. Чтобы номера поступили в подразделения, МВД должно заключить контракт на их изготовление у производителей.

«Нельзя сказать, что для мотоциклистов крепление номеров — это проблема номер один,— говорит координатор программы "Мотограждане" Павел Сосков.— Но большие, так называемые тракторные номера действительно никуда не помещаются. На спортбайках, где очень важна аэродинамика, приходится госзнаки подгибать, прятать, в итоге они получаются нечитаемыми». Глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева говорит, что желающих напечатать новые номера очень много, в некоторых филиалах уже есть очереди (некоторые автовладельцы стали заказывать номера еще до разъяснений МВД). 90% клиентов, по оценкам госпожи Шерстневой, заказывают двухстрочные номера для японских и американских машин.

Тем временем, согласно ГОСТу, на каждом номере должна быть специальная лазерная маркировка для электронного учета знаков. У каждой фирмы, которая номера печатает и получает свидетельство, должна быть установка по нанесению маркировки, пояснил “Ъ” член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте Петр Шляхин. По факту таких фирм на данный момент мало, поскольку оборудование очень дорогое, считает он. Цена может достигать 11 млн руб., рассказывали ранее “Ъ” производители знаков. Уже зафиксированы случаи, когда компании, у которых нет оборудования, обманывают покупателей и печатают знаки нового стандарта без маркировки, говорит Людмила Шерстнева. «Если такой знак обнаружит инспектор, то он сочтет его подложным»,— отмечает она. Согласно постановлению пленума Верховного суда от 20 июня 2019 года, изготовленный не по стандарту номер приравнивается к подложному, что квалифицируется по ч. 3 ст. 12.2 КоАП с наказанием в виде лишения прав.

Иван Буранов