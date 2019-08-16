ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.
Всего с различными целями в Россию приехали 15 млн человек, из них 2,4 млн — для работы. Большинство иностранцев прибыли из стран СНГ. В пятерку вошли:
Число иностранцев, которые прибыли на работу из дальнего зарубежья:
ФСБ ранее вела учет иностранных граждан согласно постановлению Госкомстата (от 2000 года), который со временем стал «морально устаревшим». В ноябре 2018 года Росстат обновил приказ по ведению статистики. В частности, значительно расширился список целей для прибытия в РФ (до этого, например, не было граф «работа» и «учеба»).
Напомним, эксперты Института Гайдара и РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию за январь—апрель 2019 года. Этот показатель вырос на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Больше всего мигрантов приехали из Армении и с Украины. Росстат объяснил это тем, что МВД с начала года передает ведомству более полные данные. Прирост произошел за счет тех людей, которые получили временную регистрацию.
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