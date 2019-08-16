ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию. Это произошло впервые почти за 20 лет. Основные показатели за первое полугодие (январь—июнь) приводит РБК.

Всего с различными целями в Россию приехали 15 млн человек, из них 2,4 млн — для работы. Большинство иностранцев прибыли из стран СНГ. В пятерку вошли:

Узбекистан (918 тыс. человек);

Киргизия (265 тыс.);

Таджикистан (523,9 тыс.);

Украина (164,6 тыс.);

Казахстан (105,3 тыс.).

Число иностранцев, которые прибыли на работу из дальнего зарубежья:

Китай (50,2 тыс. человек);

Германия (10,8 тыс.);

Турция (10,2 тыс.);

Великобритания (4,3 тыс.);

США (3,7 тыс.).

ФСБ ранее вела учет иностранных граждан согласно постановлению Госкомстата (от 2000 года), который со временем стал «морально устаревшим». В ноябре 2018 года Росстат обновил приказ по ведению статистики. В частности, значительно расширился список целей для прибытия в РФ (до этого, например, не было граф «работа» и «учеба»).

Напомним, эксперты Института Гайдара и РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию за январь—апрель 2019 года. Этот показатель вырос на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Больше всего мигрантов приехали из Армении и с Украины. Росстат объяснил это тем, что МВД с начала года передает ведомству более полные данные. Прирост произошел за счет тех людей, которые получили временную регистрацию.