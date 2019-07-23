Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве. В Росстате отметили, что прирост произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в РФ.

Временная регистрация действует 9–12 месяцев, поэтому к началу 2020 года ожидается резкий отток мигрантов, сообщили в ведомстве. При этом миграционный приток за январь—май 2019 года держится на уровне прошлого года.

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию. Этот показатель вырос на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Больше всего мигрантов приехали из Армении и Украины. Эти две страны, а также Казахстан и Таджикистан являются «основными миграционными донорами» России.

Напомним, миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года — 124,9 тыс. человек. Эксперты указывали, что в отличие от 2017 года в 2018-м долговременная миграция не смогла компенсировать естественную убыль россиян.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ”.