Эксперты зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию

Миграционный приток населения в России составил 98 тыс. человек за январь—апрель 2019 года, говорится в докладе (.pdf) экспертов Института Гайдара и РАНХиГС. Этот показатель выше на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, такое изменение выглядит аномальным, отмечают авторы документа.

«Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось»,— заявили авторы.

Данные показывают, что число прибывших в I квартале 2019 года стало наибольшим за последние десять лет. Только в 2011 году численность приехавших в Россию январе—апреле была выше, чем в октябре—декабре. Тогда была изменена методика расчета миграции.

«Возможно, причина резкого роста прибытий заключается в недоучете их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы. Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году»,— объяснили авторы доклада.

Больше всего мигрантов приехало из Армении и Украины. Эти две страны, а также Казахстан и Таджикистан являются «основными миграционными донорами» России. Отмечается, что существенно снизилась миграционная убыль населения ДФО с 8,5 тыс. человек до 2,9 тыс. человек. Чаще всего приезжают в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Напомним, миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года — 124,9 тыс. человек. Эксперты указывали, что, в отличие от 2017 года, в 2018-м долговременная миграция не смогла компенсировать естественную убыль россиян.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ”.