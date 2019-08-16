На кирхе ставят крест

Лютеранская община в Воронеже может лишиться своей единственной церкви — кирхи Святой Марии Магдалины. Территориальное управление Росимущества обратилось в арбитражный суд с требованием изъять культовый объект из безвозмездного пользования религиозной организации, в котором он находится уже больше 10 лет. По мнению чиновников, этого требует федеральный закон, предусматривающий передачу объектов культурного наследия только централизованным церквям, в то время как приход Святой Марии Магдалины был лишен этого статуса еще в 2017 году. Руководство общины называет претензии Росимущества «бредом» и грозится поставить палатку перед областным правительством, чтобы «там молиться».

Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск территориального управления Росимущества по Воронежской области к местной религиозной организации (МРО) «Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины» поступил в суд 14 августа. К производству он пока не принят, суть претензий чиновников в документах не раскрывается. В самом ведомстве от комментариев отказались.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” собеседник, знакомый с ситуацией, чиновники добиваются расторжения договора безвозмездного пользования лютеранской кирхой Святой Марии Магдалины (на улице Карла Маркса, 65), которая является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Храм был передан МРО в 2006 году, и с тех пор в нем регулярно проходят собрания и службы. С 2015 года он имеет статус кафедрального собора. «Согласно федеральному закону, объектами религиозного культа, которые являются федеральными памятниками, могут пользоваться только централизованные религиозные организации (ЦРО. — „Ъ“), то есть те, которые имеют некий центр и подразделения на местах. Воронежский приход являлся частью евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского Исповедания, но в 2017 году он был выведен из ее состава. Если они лишены статуса прихода, то на каком основании занимают помещение?» — пояснил источник. Он также отметил, что ведомство располагает фактами проживания в кирхе посторонних лиц, что «категорически не допускается».

На сайте ЦРО действительно указано, что Центральная консистория евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского Исповедания постановила вывести воронежский приход из состава организации в октябре 2017 года. Сделано это было «на основании заявлений приходских собраний». Тогда же под санкции ЦРО попал глава общины епископ Анатолий Малахов, который был запрещен в служении «за систематическое нарушение церковного порядка и нехристианское поведение». В каких отношениях ЦРО и МРО находятся на текущий момент, выяснить не удалось: вчера по телефонам церкви Аугсбургского Исповедания никто не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

Сам Анатолий Малахов утверждает, что де-юре МРО до сих пор находится в структуре ЦРО, несмотря на фактический разрыв отношений. По его словам, еще в июне 2017 года воронежские священники приняли решение о выходе из церкви Аугсбургского Исповедания и уведомили ее об этом. Причиной якобы стало требование руководства «переписать» кирху Святой Марии Магдалины на ЦРО согласно федеральному закону №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» (был принят в 2010-м, через два года после перехода спорной церкви в пользование МРО по договору с Росимуществом). В ответ воронежские лютеране решили создать свою централизованную церковь — черноземную. Они уже шесть раз подавали документы в Минюст, однако зарегистрировать ЦРО пока не смогли.

Сами же претензии Росимущества Анатолий Малахов назвал «бредом». «Мы получили храм как автономная религиозная организация, в договоре четко прописано, что речь идет о МРО, а не о ЦРО. В церковь Аугсбургского Исповедания мы добровольно вступили годом позже, уже с храмом. Более того, юридически наш выход из ЦРО до сих пор не оформлен. Поэтому никаких последствий для договора безвозмездного пользования быть просто не может. Пусть чиновники не лукавят», — заявил епископ.

Претензии к проживанию в кирхе неких лиц он также поставил под сомнение: «Это не посторонние люди, а священники, паломники. Церковь — это не просто четыре стены».

Анатолий Малахов намерен просить помощи у лютеранских организаций за рубежом, в том числе немецких, венгерских и других церквей. «Будем писать во все посольства. Люди пойдут за веру, пусть чиновники не думают, что мы так просто сдадимся. Лютеранская церковь существует в Воронеже уже 325 лет, кирха Святой Марии — 200 лет. Это единственный храм, нам больше некуда приткнуться. Если так хотят, поставим палатку на площади Ленина и будем там молиться», — резюмировал епископ.

Кирха Святой Марии Магдалины в стиле ампир была построена в 1811–1819 годах на пожертвования лютеранской общины и средства, полученные от благотворительного сбора городскими жителями. К 1850 году к ней были пристроены два флигеля, где размещалось «первоначальное немецкое училище», учебное заведение низшего звена, женское благотворительное общество и другие организации. В 2016 году МРО попыталось отсудить эти постройки, находящиеся в пользовании у муниципальной «Воронежгорэлектросети», но безуспешно.

Андрей Прах