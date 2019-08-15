Глава РАН считает, что приказ Минобрнауки не повлияет на деятельность академии

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев уверен, что приказ Министерства науки и высшего образования России, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, не повлияет на развитие международного сотрудничества.

«Этот приказ с рекомендациями Минобрнауки никак не повлияет на развитие контактов с зарубежными учеными и в целом на международное сотрудничество РАН. Мы как работали, так и будет работать, выстраивая рабочие взаимоотношения с иностранными коллегами»,— подчеркнул господин Сергеев в беседе с ТАСС.

Нобелевский лауреат Андрей Гейм и другие известные ученые прокомментировали “Ъ” приказ Минобрнауки Читать далее

Согласно приказу Минобрнауки, российские ученые должны будут предупреждать ведомство за пять дней до предполагаемой встречи с иностранными коллегами. Неформальные встречи после работы возможны только с разрешения руководства, отчет обо всех разговорах нужно направлять в министерство. В Минобрнауки заявили, что документ «носит рекомендательный характер». Кремле считает, что нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, но нельзя «создавать излишества» в правилах.

Ранее члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН, которые заявили об отказе признать ликвидацию РАН и вступать в новую академию наук,— обратились к правительству России с предложением «немедленно отменить возмутительный приказ». Ученые отмечают, что новые правила были введены без предварительной консультации с научным сообществом.

Подробнее о приказе читайте в публикации “Ъ” «Торжество научного контролизма».