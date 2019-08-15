Клуб академиков предложил отменить ограничение контактов с иностранцами

Члены научного «Клуба 1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН) обратились к правительству России с просьбой отменить приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. О приказе Минобрнауки, подписанном министром Михаилом Котюковым, стало широко известно 13 июля. Документ вызвал возмущение научного сообщества.

Нобелевский лауреат Андрей Гейм и другие ученые прокомментировали “Ъ” приказ Минобрнауки Читать далее

«"Клуб 1 июля" предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ министерства науки и высшего образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ученые отмечают, что новые правила были введены без предварительной консультации с научным сообществом. Это, по их мнению, является «непростительной ошибкой», допущенной министром Михаилом Котюковым.

Подписанты заявили, что приказ противоречит «и здравому смыслу, и законодательству, и национальным проектам, и провозглашенным установкам на развитие международного сотрудничества в области науки и образования». Академики назвали появление приказа «очередной иллюстрацией неадекватности министерства». Они призвали срочно восстановить единую самоуправляемую систему научных институтов под эгидой РАН.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что приказ не повлияет на развитие международного сотрудничества. «Мы как работали, так и будет работать, выстраивая рабочие взаимоотношения с иностранными коллегами»,— сказал он.

В «Клуб 1 июля» входят академики, члены-корреспонденты и профессора РАН, заявившие об отказе признать ликвидацию РАН и вступать в новую академию наук.

Согласно приказу Минобрнауки, российские ученые должны будут предупреждать ведомство за пять дней до предполагаемой встречи с иностранными коллегами. Неформальные встречи после работы возможны только с разрешения руководства, отчет обо всех разговорах нужно направлять в министерство. В Минобрнауки заявили, что документ «носит рекомендательный характер». В Кремле заявили, что нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, но нельзя «создавать излишества» в правилах.

Подробнее о приказе читайте в публикации “Ъ” «Торжество научного контролизма».