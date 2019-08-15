Еврозона больше не хочет расти

Рост ВВП еврозоны во втором квартале 2019 года составил лишь 0,2%, замедлившись вдвое по сравнению с январем—мартом, свидетельствуют данные Евростата. Экономика Евросоюза в целом выросла на те же 0,2% против 0,5% в предыдущем квартале. В годовом выражении рост замедлился до 1,1% в еврозоне и до 1,3% в ЕС (против 1,2% и 1,6% в прошлом квартале соответственно).

Одновременно с выходом этих данных Федеральное статистическое бюро Германии объявило о квартальном сокращении ВВП на 0,1% — после крайне слабых показателей по экспорту и промпроизводству, которые крупнейшая экономика ЕС продемонстрировала в апреле—июне (см. “Ъ” от 14 августа). Год к году рост составил 0,4% против 0,9% в первом квартале. Таким образом, ФРГ второй раз за год оказалась под угрозой технической рецессии, то есть сокращения экономики два квартала подряд.

Во Франции рост ВВП во втором квартале замедлился с 0,3% до 0,2%, Италия зафиксировала стагнацию на фоне буксующих торговли и внутреннего спроса (0% против 0,1%). За пределами еврозоны негативный квартальный рост продемонстрировали Великобритания (–0,2% против 0,5% в первом квартале) и Швеция (–0,1% против 0,5%). Лучше всего, несмотря на разнонаправленные тренды, чувствовали себя экономики Литвы и Финляндии: в обеих странах рост составил 0,9% по сравнению с 1,2% и 0,5% в первом квартале соответственно.

Занятость в ЕС и еврозоне в апреле—июне выросла на 0,2% против 0,4% в первом квартале, или на 1% против 1,1% в годовом выражении соответственно. Промышленное производство в еврозоне в июне сократилось на 1,6%, в ЕС — на 1,5% по сравнению с майским ростом на 0,8% и 0,9% соответственно. В годовом выражении падение оказалось еще значительнее: 2,6% в еврозоне и 1,9% в целом по блоку. Худшие индустриальные показатели месяц к месяцу отмечались в Ирландии (–8,8%), Дании (–7,6%) и Португалии (–4,5%), а год к году — в Германии (–6,2%), в Хорватии и Португалии (по –5,6%). Напомним, согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП еврозоны по итогам года замедлится до 1,2% по сравнению с 1,9% в 2018 году — на фоне продолжающейся торговой войны между США и КНР, негативно влияющей на международную торговлю и производство и грозящей ухудшением глобальных финансовых условий, а также все возрастающей угрозы жесткого «Брексита».

Надежда Краснушкина