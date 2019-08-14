Экономика ФРГ впала в пессимизм

Ежемесячный индекс экономических настроений в Германии, публикуемый Центром исследований экономики Европы (ZEW), в августе опустился до уровня минус 44,1 пункта, потеряв еще 19,6 пункта по сравнению с июлем. Это минимальное значение индекса с декабря 2011 года. Одновременно индекс оценки экономической ситуации ZEW за месяц углубился в отрицательную зону на 12,4 пункта, до минус 13,5 пункта. Экономисты ZEW объясняют такие низкие показатели продолжающейся торговой войной между Китаем и США и нарастающей угрозой жесткого «Брексита». Все это тянет вниз и без того ослабленную экономику страны и создает дополнительные ограничения для германского экспорта и промышленного производства (в первую очередь для автомобильного сектора).

Пессимизм германских инвесторов объясняется чередой негативных индикаторов, обнародованных с начала августа федеральным статистическим бюро страны. В июне промпроизводство сократилось на 1,5% по сравнению с маем, в годовом выражении падение составило 5,2%. Замедление коснулось всех секторов промышленности, кроме строительства — там наблюдался слабый рост в 0,3% после спада в мае и апреле. Июньский экспорт сократился на 0,1% по сравнению с 1,1% в мае, обрушившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торговый баланс страны в июне сократился до €18,1 млрд по сравнению с €18,7 млрд в мае. Эти данные не оставили надежды на рост экономики во втором квартале: ожидается сокращение ВВП на 0,1% по сравнению с ростом 0,4% в январе—марте. Если тенденция сохранится и в третьем квартале, Германия столкнется с первой рецессией за последние шесть лет.

Нарастание негативных тенденций усилит давление на федеральное правительство в части смягчения фискальной политики. В 2018 году профицит бюджета составил €58 млрд, или 1,7% ВВП (максимальный показатель со времен объединения), к 2021 году госдолг должен сократиться до 55% с нынешних 60% ВВП. Однако ожидать серьезных налоговых стимулов не стоит ни при нынешнем, ни при следующем федеральном правительстве, полагают в Capital Economics. Возможности же стимулирования роста за счет монетарной политики практически исчерпаны: одной из причин дальнейшего снижения негативной ставки по депозитам руководство ЕЦБ называло плохой прогноз развития экономики «в странах, где промышленность очень важна».

Надежда Краснушкина