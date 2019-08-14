«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проект комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, который планируют построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо господина Миллера премьер-министру Дмитрию Медведеву. Двум проектам предлагается присвоить статус имеющих общегосударственное значение для экономики.

Письмо было отправлено в конце июня. Господин Миллер просит в нем поручить ВЭБу вынести на обсуждение набсовета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа проектов, а Минфину — проработать вопрос о предоставлении субсидий в качестве имущественного взноса в капитал ВЭБа. «Прошу подготовить предложения»,— говорится в резолюции господина Медведева первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов заявил, что пока нет никакого решения о форме поддержки проекта. ВЭБ и «Газпром» не ответили на вопросы «Ведомостей».

Господин Миллер в июне заявлял, что стоимость работ по созданию интегрированного завода «Газпрома» по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге составит 900 млрд руб. Финансирование проекту могут выделить ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и даже Фонд национального благосостояния. Еще в начале апреля стоимость проекта оценивалась «Газпромом» в сумму более 700 млрд руб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Балтийский мегапроект профинансируют госденьгами».

Щ том, почему крупный проект «Газпрома» на Балтике рискует стать долгостроем,— в материале “Ъ” «Был, да весь Shell».