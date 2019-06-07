Балтийский мегапроект профинансируют госденьгами

Стоимость работ по созданию интегрированного завода «Газпрома» по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге составит 900 млрд руб., заявил глава компании Алексей Миллер. Финансирование проекту могут выделить ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и даже Фонд национального благосостояния. Еще в начале апреля стоимость проекта оценивалась «Газпромом» в сумму более 700 млрд руб.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил стоимость оборудования, строительных и инжиниринговых услуг для создания интегрированного проекта СПГ/ГПЗ в Усть-Луге в 900 млрд руб. «По всем этапам приняты инвестиционные решения»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Проектом занимается компания «Русхимальянс», где у «Газпрома» 50%, а остальная доля у «Русгаздобычи», которую до ноября 2016 года контролировал Аркадий Ротенберг. Сейчас «Русхимальянс» возглавляет Кирилл Селезнев, около 20 лет работавший вместе с Алексеем Миллером в морском порту Санкт-Петербурга и затем в «Газпроме».

«Проект важный для РФ, весьма капиталоемкий, именно поэтому финансовым структурированием проекта мы будем заниматься на площадке Министерства финансов, с участием ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпромбанка и "Русгаздобычи"»,— сказал замминистра финансов Андрей Иванов. Глава ВЭБа Игорь Шувалов и ВТБ Андрей Костин подтвердили намерение финансировать строительство завода. «Этот проект такой, что в одиночку не профинансируешь. Под эгидой Министерства финансов, первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова, мы — группа финансовых организаций — ВЭБ.РФ, ВТБ и Газпромбанк уже на протяжении нескольких месяцев работаем по деталям этого проекта»,— заявил Игорь Шувалов.

Базовое проектирование завода планируется завершить весной 2020 года, сказал Кирилл Селезнев.

Отметим, что еще в начале апреля «Газпром» оценивал инвестиции в строительство завода в сумму более 700 млрд руб., теперь же она увеличилась на четверть. Сейчас «Газпром» строит во многом аналогичный Амурский ГПЗ, его текущая официальная стоимость неизвестна, однако премьер Дмитрий Медведев в конце марта оценивал ее в €19 млрд (примерно 1,4 трлн руб. по текущему курсу). При этом Амурский ГПЗ имеет несколько меньшую мощность (38 млрд кубометров газа на входе против 45 млрд кубометров у завода в Усть-Луге) и предназначен только для выделения этана и гелия, а не для сжижения газа — то есть у него нет инфраструктуры отгрузки СПГ, причалов, хранилищ и т. д., которые у Балтийского проекта обязаны быть.

Предполагается, что Балтийский завод будет производить 13 млн тонн СПГ, 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Предполагается, что этан и СУГ будут перерабатываться в полимеры на расположенном рядом в Усть-Луге газохимическом комплексе, который «Русгаздобыча» построит самостоятельно.

Юрий Барсуков