Власти Кемерово обжаловали решение суда о незаконности ввода в эксплуатацию «Зимней вишни»

Мэрия Кемерово и инспекция госстройнадзора Кемеровской области обратились с апелляционными жалобами на решение суда, признавшего недействительным разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня», подписанное в 2014 году заместителем главы Кемерово.

Индивидуальные предприниматели в 2018 году подали в суд иск, потребовав признать незаконными действия региональной инспекции госстройнадзора по выдаче заключения о соответствии реконструкции второй очереди ТЦ «Зимняя вишня», а также действия городской и областной администраций по вводу в эксплуатацию объекта.

Как следует из материалов дела, согласно заключению эксперта ФБУ Сибирской РЦСЭ Минюста России, здание второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня», на момент, предшествующий пожару, не соответствовало требованиям проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к общественным зданиям. Один из заявителей Галина Тутубалина говорила суду, что все «третьи лица, приобретающие помещения в таком здании заведомо были поставлены под угрозу жизни и здоровью, а также нарушены их экономические интересы», так как они приобретали помещения в здании, не соответствующем требованиям безопасности. Администрация Кемерово и инспекция госстройнадзора Кемеровской области возражали против удовлетворения требований.

«Основным мотивом подачи апелляционной жалобы явился тот факт, что решение содержит, на наш взгляд, необоснованный вывод о том, что у инспекции отсутствовало право принимать под надзор объект, начатый строительством. Полагаем, что данный вывод не основан на законе, поскольку такая возможность напрямую предусмотрена административным регламентом инспекции»,— сообщили “Ъ” в областной инспекции госстройнадзора.

Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн руб. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд руб.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Оксана Павлова