ЦИК отменил открытое заседание по выборам в Мосгордуму

Открытое заседание по выборам в Мосгордуму, которое анонсировала глава ЦИКа Элла Памфилова, не состоится 14 августа. «Расширенный экспертный совет с участием членов научно-экспертного совета на завтра отменен, насколько я понимаю, из-за того, что многие в отпусках находятся. Точную дату заседания мне пока не объявляли»,— сообщил член научно-экспертного совета при ЦИКе Роман Коломойцев. По информации «Интерфакса», заседание перенесут примерно на неделю.

Ранее госпожа Памфилова заявила, что на открытом заседании 14 августа обсудит выборы в Мосгордуму с экспертами, которые сочли необоснованным отказ в регистрации некоторых кандидатов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. 10 августа состоялась санкционированная акция, собравшая, по разным оценкам от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Новые акции планируются 17 и 24 августа, они пока не санкционированы.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».