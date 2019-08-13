В Киргизии уволили заместителя главы МВД, который уговорил экс-президента Атамбаева сдаться

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя главы МВД Курсана Асанова, сообщает пресс-служба ведомства. Тот принимал участие в операции по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и вел с ним переговоры.

Господина Асанова уволили в связи с утратой доверия и несоблюдением интересов правоохранительных органов. Решение было принято по итогам служебного расследования. Должность заместителя главы МВД занял Памирбек Асанов.

Напомним, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, ранены 85.

По информации Telegram-канала «Протесты в мире», во время переговоров с бывшим президентом господин Асанов пообещал, что власти не тронут сторонников Алмазбека Атамбаева. «Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово Курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца»,— приводит издание стенограмму переговоров, подлинность которой не подтверждена.

Господина Атамбаева заподозрили в коррупции, узурпации власти и сотрудничестве с криминальными структурами. Все обвинения он счел сфабрикованными и отказывается сотрудничать со следствием. Ранее Алмазбека Атамбаева также обвинили в попытке государственного переворота.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».