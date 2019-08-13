Генпрокуратура не нашла утечек данных клиентов трех банков

Генпрокуратура и Роскомнадзор завершили проверку по факту утечки данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка, о которой сообщал “Ъ”. Нарушений закона выявлено не было, и дело возбуждать не стали, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на канале ведомства «Эфир». «По результатам проверки в отношении банков каких-либо сведений о нарушениях законодательства персональных данных не нашли»,— сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

Как рассказал господин Куренной, руководство кредитных организаций провело собственные расследования и также не обнаружило нарушений. Системы защиты банков работают в штатном режиме, добавил представитель Генпрокуратуры.

Об утечке данных банковских клиентов ОТП стало известно в июне. В общей сложности утечка затронула интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы оказались в открытом доступе. Роскомнадзор назвал ситуацию вопиющей и тоже начал проверку.

Подробнее об утечке читайте в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».