Google позволит заходить на свои сервисы без пароля

Американская корпорация Google анонсировала, что с сегодняшнего дня, 13 августа, на телефонах Pixel можно будет заходить в определенные службы Google с помощью отпечатка пальца.

В ближайшие несколько дней функция станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android (начиная с Nougat). В компании заявляют, что используют стандарты безопасности FIDO2, W3C WebAuthn и FIDO CTAP, а сама функция предназначена для обеспечения более простой и безопасной аутентификации.

Google подчеркивает, что отпечаток пальца никогда не отправится на серверы компании — он будет сохранен только на устройстве пользователя. На серверах будет только криптографическое подтверждение, что пользователь правильно отсканировал палец.

Пароли уже давно считаются ненадежным методом защиты. Даже формальный создатель пароля американский ученый Фернандо Корбато заявлял, что недоволен своим изобретением, поскольку сейчас пароли создают проблемы не только злоумышленникам, но и самим владельцам этих паролей. Они должны запоминать разные пароли для значительного числа сервисов, ведь один пароль для них всех был бы нарушением безопасности.

Евгений Федуненко