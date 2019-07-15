Умер изобретатель компьютерного пароля Фернандо Корбато

12 июля умер американский ученый Фернандо Корбато, ему было 93 года. Причиной смерти стало осложнение, связанное с диабетом. В первую очередь ученый известен созданием в 1961 году программного пакета системы разделения времени (CTSS), который вводил нескольких пользователей для одного компьютера и позволял переключаться между ними посредством ввода пароля.

Также эта система позволяла значительно сократить время ожидания ответа компьютера. Еще она представила прототипы современных систем e-mail, мгновенных сообщений и обработки текста. За свою работу в 1990 году Корбато получил премию Тьюринга.

После ученый начал работать над операционной системой с централизованной файловой системой Multics, оказавшей значительное влияние на сегодняшние компьютеры. Под влиянием Multics появилось семейство операционных систем Unix, которой, в частности, пользовался программист Деннис Ричи, изобретатель языка программирования C. Именем Корбато также назван закон в информатике, согласно которому «количество строк кода, которые может написать программист за определенное время, не зависит от используемого языка программирования».

В интервью The Wall Street Journal Фернандо Корбато заявлял, что недоволен своим изобретением пароля, поскольку сейчас пароли создают проблемы не только злоумышленникам, но и самим владельцам этих паролей. Они должны запоминать разные пароли для значительного числа сервисов, ведь один пароль для них всех был бы нарушением безопасности.

Фернандо Хосе Корбато родился 1 июля 1926 года в Окленде в США. В 1943 году, во время Второй мировой войны, занимался наладкой технического оборудования. В 1950 году окончил Калифорнийский технологический институт, в 1956 году — Массачусетский технологический институт (MIT), после чего устроился туда на работу доцентом. С 1965 года — профессор MIT, в разное время занимал должность заместителя заведующего кафедрой компьютерных наук и инженерии.

Евгений Федуненко