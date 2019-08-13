Сумма штрафов Любови Соболь превысила 900 тыс. рублей

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. руб. незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь за призывы участвовать в несанкционированной акции, сообщает «РИА Новости». Ранее ее уже дважды штрафовали на аналогичную сумму за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий). Ей также выписали штраф на 30 тыс. руб. за нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке). Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов составила 930 тыс. руб.

Первый штраф был назначен госпоже Соболь в июле Хамовническим судом Москвы. Поводом стала организация несанкционированной акции 14 июля в Новопушкинском сквере. Сама Любовь Соболь утверждает, что речь шла о встрече с избирателями. Второй штраф ей назначил Щербинский суд (из-за митинга на Трубной площади 15 июля), третий — Троицкий суд (за несанкционированную акцию 3 августа). Четвертый штраф был выписан за размещенные на странице в Facebook призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля. Обвиняемая на сегодняшнем заседании суда не присутствовала.

С июля в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым ЦИК отказал в регистрации. 20 июля прошла крупная разрешенная акция, на которую пришли около 22 тыс. человек. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 13 человек.

10 августа в центре столицы состоялась разрешенная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Муниципальные депутаты подали заявку на разрешение протестного шествия по Москве 17 августа, но получили отказ.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».