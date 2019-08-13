Удар в живот привлек внимание к полицейскому

Девушка, которую полицейский ударил в живот на акции 10 августа, попала в больницу. Дарья Сосновская жаловалась на головные боли и боли в грудной клетке, а вечером в понедельник почувствовала себя хуже и была госпитализирована, сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова. Накануне пострадавшая обратилась в Следственный комитет. Она сказала, что не участвовала в митинге, а проходила мимо. Увидела, как сотрудники полиции волокли человека с признаками инвалидности, и сделала им замечание. После этого полицейские появились у нее за спиной и заломили ей руки, а по пути в автозак один из них ударил ее кулаком в живот. Видео жесткого задержания вызвало большой резонанс в соцсетях. В МВД проводят проверку. Там пока не смогли опознать полицейского, нанесшего удар. А названный в некоторых СМИ сотрудник не причастен к инциденту, заявили в ведомстве. Можно ли в подобных случаях рассчитывать на объективное разбирательство? И что грозит полицейскому? Выяснял Григорий Колганов.

Разгоняя протестные акции, силовики уже ломали задержанным ноги, разбивали колени и лица, но 10 августа, кажется, достигли в этом деле новых высот. В соцсетях не первый день обсуждают видео, на котором двое в полицейской форме тянут за руки Дарью Сосновскую в автозак, и в какой-то момент один из них, будто на автомате, бьет девушку по печени.

Идентифицировать представителя власти не удалось: он был в маске и без нагрудного жетона, обязательного по закону. В СМИ появились имя и фамилия предполагаемого героя соцсетей, но в МВД заверили, что он не имеет отношения к инциденту. Адвокат потерпевшей Татьяна Молоканова полагает, что при желании органы выяснят, кто обидел девушку: «В материалах дела имеется два протокола. Там указаны имена, кто задерживал. Сейчас проверку должны провести по факту нашего заявления. Надеюсь, что Следственный комитет примет законно обоснованное решение, возбудит уголовное дело, и будем дальше работать».

Но даже если личность силовика установят, грозит ли ему что-то за удар девушки, задерживаемой на несогласованной акции? Тут мнения юристов расходятся. Например, учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин убежден, что поступок полицейского заслуживает уголовного дела: «Должна быть какая-то угроза общественному порядку, угроза применения оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, то есть должны пресекаться какие-то агрессивные действия. Человек мог не понять, что его задерживают сотрудники полиции, потому что они скрывали нагрудные номера.

Нанесение ударов в живот с целью сломить волю задержанного недопустимо ни в каких обстоятельствах, и такие деяния должны быть наказаны.

Должно быть возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Более того, должен быть уволен не только этот сотрудник, но и его непосредственный начальник».

А вот управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», бывший следователь Андрей Яковлев предлагает не спешить с квалификацией. По его мнению, полицейского могли спровоцировать. «Я не исключаю, что она до этого совершила какое-то дерзкое правонарушение в отношении сотрудников, которое из видео может быть убрано специально: кидаться камнями, бутылками, чем угодно. Потом пыталась скрыться, ее задерживали».

Можно ли в подобных случаях рассчитывать на объективную оценку действий силовиков? Пока в этом есть сомнения. Как раз в понедельник появился ответ Следственного комитета на жалобу Константина Коновалова. Ему еще 27 июля за три часа до несанкционированной акции при задержании сломали ногу. Но СКР в официальном письме признал это правомерным. Тем не менее, глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена говорит, что на поступки полицейских смотрят беспристрастно, если не сказать больше: «Уж поверьте мне, Следственный комитет точно не балует и не жалует сотрудников органов внутренних дел. И когда есть малейшая возможность возбудить уголовное дело, как правило, СК занимается расследованием преступлений, когда речь идет о сотруднике органов внутренних дел».

Но в случае с жестким разгоном акции протеста важно учитывать фактор корпоративной солидарности силовиков, отмечает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный», бывший сотрудник силовых структур Константин Трапаидзе. Если полицейского привлечь к ответственности за усердие при задержании, личный состав этого не поймет.

«Рассчитывать на то, что кто-то будет очень серьезно наказан, не стоит, это маловероятно. Сегодня он наказал своего сотрудника, завтра их сотрудники не будут выполнять приказ и говорить, мол, идите-ка вы сами задерживайте.

Нас кто-нибудь ударит, мы в ответ, и рассчитывать на вашу поддержку нельзя. Поэтому здесь корпоративная солидарность присутствует в значительной мере»,— резюмирует Трапаидзе.

С другой стороны, если полицейский останется безнаказанным, это может еще больше развязать руки силовикам, что спровоцирует очередной виток насилия на летних столичных улицах.

Пока к ответственности намерены привлечь саму пострадавшую Дарью Сосновскую. Как сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова, в отношении девушки составлен административный протокол о нарушении порядка проведения митинга. Ей грозит до 20 тыс. руб. штрафа или обязательные работы на срок до 40 часов.