Планшеты для примера

Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников. Он будет сопровождать новое образовательное направление компании — математику. На первом этапе устройство станет для компании скорее экспериментом, но позволит собирать данные для улучшения основного продукта, полагают участники рынка.

Skyeng запускает образовательное направление для обучения математике Skyeng Math и выпускает для него собственный графический планшет, сообщила “Ъ” представитель компании. Планшет планируется представить в 2020 году.

В экспериментальном режиме Skyeng, специализирующаяся на английском языке, запустила математику осенью 2018 года. Сейчас у компании 1,3 тыс. учеников по этому направлению среди школьников и более 300 учителей. К концу года в школе будет обучаться 8 тыс. учеников, доля Skyeng Math по числу клиентов составит треть всего детского направления Skyeng, рассчитывают в компании.

Устройство для Skyeng Math представляет собой графический планшет и специальную ручку. Выступая в качестве обложки, планшет считывает текст и рисунки, которые делает ученик в тетради, и передает их в личный кабинет на собственной платформе Skyeng — Vimbox. Планшет будет направляться ученикам старше пятого класса, он обойдется в 1,5–2 тыс. руб. для покупателей маленького пакета занятий и бесплатно при покупке большого пакета, уточнили в Skyeng. Инвестиции в разработку составили 3 млн руб., производителем выступит китайская компания.

Skyeng основана в 2012 году, за два года после запуска компания привлекла около $330 тыс. внешних инвестиций, а в начале 2018 года получила средства от фондов Baring Vostok. Сумма сделки не раскрывалась, но, по экспертным оценкам, ее размер должен был составлять не менее $15 млн. По оценке Skyeng, объем рынка дополнительного школьного образования в России в 2018 году составил 138 млрд руб., доля онлайна — 4% (5,4 млрд руб.). К 2021 году рынок вырастет до 178 млрд руб., онлайн-сегмент — до 10,1 млрд руб., ожидают в компании.

В декабре 2018 года математическое направление на платформе Smart University запустила МТС. Преподаватель может наблюдать и обсуждать процесс решения задачи с помощью интерактивной доски, встроенной в интерфейс платформы, в том числе на iOS и Android, отдельное устройство покупать не требуется, говорят в операторе.

Математика — перспективное направление и второй по популярности предмет после английского в дополнительном школьном образовании, отмечает основатель онлайн-школы «Фоксфорд» Алексей Половинкин. По его мнению, у аудитории в b2c-сегменте нет запроса на планшеты, но устройство может найти применение в b2g — например, в рамках нацпроекта «Образование».

Графический планшет может улучшить пользовательский опыт и создать дополнительную привязку к конкретному сервису, но усложняет логистику и удорожает обучение, рассуждает гендиректор «Нетологии-Групп» Максим Спиридонов. Он полагает, что для Skyeng это скорее эксперимент, чем реальное конкурентное преимущество. В последующем устройство позволит улучшать образовательный продукт за счет сбора данных для их анализа, что отразится на спросе со стороны родителей, допускает гендиректор Maximum Education Михаил Мягков.

Собственный образовательный планшет в августе 2017 года представили «Просвещение» и Samsung. Устройство создавалось на базе моделей Tab A10, Tab Active и Tab S с предустановленным ПО и возможностью приобретать образовательный контент «Просвещения». Взаимодействие с Samsung продолжается, партнеры прорабатывают «разные форматы продуктов для школ и персонального использования», уточнили в «Просвещении».

Дмитрий Шестоперов