Увидеть мозгом

Инновации в офтальмологии позволят заглянуть в завтрашний день.

Материалы подготовила Ирина Смоляга

Многие исследовательские центры мира активно занимаются разработкой инновационных технологий для восстановления зрения. Но, несмотря на успехи, до сих пор эффективных мер для излечения полной слепоты, по сути, не существует. В качестве альтернативы и был изобретен бионический глаз.

Как это работает

При некоторых заболеваниях (пигментный ретинит, возрастная макулярная дегенерация) у человека безвозвратно повреждаются фоторецепторы — клетки в задней части сетчатки, которые воспринимают световые импульсы и передают их в мозг. Новое устройство берет на себя функции фоторецепторов.

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Основные элементы системы бионического зрения — микрочип, имплантированный на сетчатку, и внешняя система — очки с вмонтированной камерой и маленьким процессором. Камера записывает все, что происходит перед человеком, в режиме реального времени. Затем при помощи встроенного видеопроцессора информация обрабатывается и отправляется беспроводным способом на микрочип, имплантированный на сетчатку глаза. Чип размером 1 х 1 мм имеет 60 электродов, они стимулируют клетки сетчатки. В итоге сигнал по зрительному нерву достигает мозга, который декодирует его в изображение.

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Бионический глаз обеспечивает ограниченное зрение: человек начинает ориентироваться в пространстве, различать свет, движения и формы. Ограничения возникают отчасти потому, что 60 электродов устройства дают очень низкое разрешение по сравнению с миллионами фоторецепторных клеток в здоровом глазу.

Сегодня пациентам доступна одобренная FDA (правительственное агентство, подчиненное минздраву США) бионическая глазная система Argus II, которой пользуются 350 человек в мире, в том числе один россиянин. Клинические испытания проходит новая версия глаза — Оrion. Главное ее отличие — имплантация чипа происходит непосредственно в кору головного мозга. Благодаря модификации бионического глаза, человек может обнаружить припаркованные автомобили, определить направление движения других людей, а также упорядочить по размеру небольшие объекты.

Эксперт

Взгляд изнутри

Является ли бионический глаз панацеей?

Александр Самойленко, заведующий отделением офтальмологии ГКБ им. С.П. Боткина

«На данный момент технология находится в зачаточном состоянии, это только первые попытки передачи импульса от имплантата в мозг. Она требует более современных разработок и более глобального понимания работы мозга, но, безусловно, за этой технологией будущее».