Генная терапия

В этом году минздрав США впервые одобрил генную терапию для лечения наследственного заболевания дистрофии сетчатки — врожденного амавроза Лебера. Это заболевание прогрессирует с младенчества и в итоге приводит к полной слепоте. Лечение подойдет только пациентам, чья болезнь вызвана мутацией гена RPE65. В глаз вводят здоровую версию этого гена, которая постепенно заменяет дефектную. Ген доставляется с помощью вируса, который не наносит вред клеткам. Нормальное зрение в итоге не вернется, но пациент сможет видеть формы, свет и передвигаться без посторонней помощи.

Имплантаты роговицы

Имплантаты роговицы стали инновационной альтернативой очков и контактных линз. Эти устройства, напоминающие очень маленькие контактные линзы, вживляются в роговицу. Микрохирургическая операция занимает 10–20 минут. С помощью лазера делают небольшое отверстие в роговице, затем туда помещается роговичная вкладка. Она очень маленькая и тонкая, диаметр вкладки — около 4 миллиметров, это приблизительно 1/4 размера контактной линзы. Пока что технология не получила широкого распространения из-за стоимости.

Новый лазер

ReLEx SMILE — новый тип микроинвазивной хирургии глаза, который является альтернативой традиционной лазерной коррекции зрения. Лазерный луч формирует лентикул (линзочку) в толще роговичной ткани, которую затем извлекают через разрез 2−4 миллиметра (при обычной коррекции разрез достигает 20 миллиметров). При удалении лентикула форма роговицы меняется, исправляя близорукость. Разрез роговицы заживает в течение нескольких дней без наложения швов, и зрение восстанавливается очень быстро. Помимо преимущества, у метода есть и минусы: он подходит далеко не всем пациентам, а проводить операции может только очень грамотный офтальмолог.