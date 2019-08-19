Хронология

4400 лет назад

в Египте существовали особые глазные снадобья — лекарства были найдены в гробницах во флаконах из стеатита, алебастра и слоновой кости. Их считают древнейшими материальными свидетельствами существования офтальмологии.

1508

Леонардо да Винчи высказал идею устройства для коррекции зрения, ставшего прообразом современной контактной линзы.

1604

Выдающийся астроном Иоганн Кеплер впервые стал рассматривать глаз как оптическую систему, позволяющую получать на сетчатке обратное уменьшенное изображение объектов внешнего мира. Также Кеплер определил сущность близорукости и дальнозоркости, результаты его исследований опровергли вековые заблуждения ученых, утверждавших, что органом зрения является только хрусталик глаза.

1812

В России офтальмология получила развитие после Наполеоновских войн. Тогда в войсках распространились приводящие к слепоте «египетские болезни глаз» — эпидемические конъюнктивиты и трахомы, вызванные бактериями. Уже во второй половине XIX — начале XX века по инициативе профессора Л.Г. Беллярминова и под патронажем императрицы Марии Александровны для борьбы со свирепствующей трахомой из врачей были созданы «летучие глазные отряды», выезжавшие в места эпидемий.

1851

Немецкий ученый Герман Гельмгольц на основе законов физиологической оптики точно описал теорию зрачкового рефлекса и получение изображения на сетчатке. Он изобрел глазное зеркало — офтальмоскоп, благодаря которому у врачей появилась возможность увидеть внутренние оболочки глаза. Именно после этого офтальмология выделилась в самостоятельную медицинскую специальность.