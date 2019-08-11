Sunday Times: Елизавета II считает британских политиков неспособными управлять страной

Королева Елизавета II разочарована действующей политической элитой и ее «неспособностью управлять» Великобританией, сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источник.

«Я думаю, она огорчена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании правящим классом и его неспособностью управлять правильно»,— сказал источник британской газете.

По словам источника, обычно скупая на публичные комментарии Елизавета II поделилась на закрытом мероприятии своим мыслями о состоянии дел в Великобритании сразу после отставки Дэвида Кэмерона. Отставке господина Кэмерона, возглавлявшего кабинет министров с 2010 года, предшествовал референдум, результатом которого стало решение выйти из ЕС («Брексит»). Как сообщил источник, с тех пор недовольство королевы только выросло.

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Напомним, с момента проведенного референдума прошло три года, за которые правительство Британии пока так и не смогло договориться с Брюсселем об условиях выхода из ЕС. Несколько раз «Брексит» откладывался.

Новый премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о том, что 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС, даже если соглашение заключено не будет (без сделки). Невозможность прийти к компромиссу по «Брекзиту» стало, по мнению экспертов, основной причиной ухода в мае этого года Терезы Мэй с поста премьер-министра Объединенного Королевства.

О видении Борисом Джонсоном проблемы выхода из ЕС читайте в материале “Ъ” «Планы “Брексита” — планы народа».