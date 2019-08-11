В Санкт-Петербурге после акции солидарности возбудили два уголовных дела

После акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в Санкт-Петербурге одной из задержанных около Гостиного двора вменяют оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Другому активисту – мелкое хулиганство (ст. 213 УК РФ) из-за распыленного перцового балончика на участников пикетов. Об этом сообщают члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии. Оба задержанных отпущены из отдела полиции.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова, уголовное дело об оскорблении представителя власти еще не возбуждено. Как сообщил изданию Динар Идрисов, в 28-й отдел полиции Санкт-Петербурга поступило заявление от заместителя начальника городской полиции по охране общественного порядка Виктора Борисенко. В нем он просил провести проверку в отношении активистки Марии Ивановой, которая во время задержания сказала правоохранителю, что у него «совести нет». По словам правозащитника, Виктор Борисенко посчитал это оскорблением и написал соответствующее заявление.

Напомним, на вчерашней акции в защиту честных выборов в Санкт-Петербурге собралось около 200 человек. По данным ОВД-инфо 79 из них были задержаны.

В Москве на согласованный с властями митинг «Вернем себе право на выборы» на проспекте Академика Сахарова, по данным полиции, вышли 20 тыс. человек. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-инфо» были задержаны 256 человек. В целом по стране — 352 человека.

Как прошла акция в Москве — в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».

Марина Царева, Санкт-Петербург