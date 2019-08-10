«Росатом» раскрыл подробности взрыва на полигоне под Северодвинском

Сотрудники «Росатома», занимавшиеся работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты, были отброшены при взрыве в открытое море. «После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших»,— сообщили «РИА Новости» в департаменте коммуникаций корпорации.

Ранее «Росатом» признал гибель пятерых своих сотрудников в результате взрыва на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. Еще трое получили ранения и были госпитализированы. По информации источника ТАСС в Минобороны, жертвами взрыва также стали несколько военных.

Напомним, взрыв произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей, а архангельские власти сообщили, что к месту событий направлена санитарная авиация. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений.

Подробнее о ЧП читайте в материале “Ъ” «Неопознанный взрывающий объект».