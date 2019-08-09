Глава Мосгоризбиркома выступил за электронный сбор подписей в поддержку кандидатов

В интервью ТАСС глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов выступил за изменение регламента сбора подписей кандидатов для регистрации на выборы. По мнению председателя МГИК, если сейчас уже доступно электронное голосование, электронным должен быть и сбор подписей в поддержку кандидатов.

«Следует изменить регламент сбора подписей. С учетом перехода на цифровую экономику в стране надо уходить от человеческого фактора»,— считает господин Горбунов. По его словам, новый формат сбора подписей должен исключить необходимость их проверки, так как номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет на портале госуслуг, через который должен проходить сбор подписей, имеет доступ только его владелец.

Также глава МГИК предложил кандидатам самостоятельно проводить оцифровку своих подписных листов и в электронном виде предоставлять их в Министерство внутренних дел (МВД). После проверки подписей на достоверность МВД направит в окружные комиссии результаты.

На вопрос о возможном уровне явки на предстоящих выборах в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября, Валентин Горбунов ответил, что она может составить 20–25%, что сопоставимо со средним уровнем явки на выборах в региональные парламенты Европы.

Напомним, 57 кандидатам, большая часть из которых — самовыдвиженцы, окружные комиссии МГИК отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. 19 незарегистрированных кандидатов подали жалобы на решение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). На данный момент ЦИК отклонил четыре из четырех рассмотренных жалоб (Елена Русакова, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Александр Руденко). Кандидаты, получившие отказ в ЦИКе, могут обратиться с обжалованием в суд.

Подробнее об отклонении ЦИКом первых жалоб читайте в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».