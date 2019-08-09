Главные новости к утру 9 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа. Он был задержан накануне, после чего его сторонники устроили митинг в центре Бишкека. Их разогнала милиция. МВД разыскивает организаторов беспорядков, утверждая, что те хотят «дестабилизировать обстановку».

Чем известен Алмазбек Атамбаев Читать далее

Чистая прибыль «Русала» по МСФО за первое полугодие 2019-го сократилась в 1,7 раза. После публикации отчетности акции компании упали почти на 9%.

Испытания парашютной системы российско-европейской космической миссии по поиску жизни на Марсе закончились неудачей, сообщил источник «РИА Новости». По его словам, 5 августа макет станции ExoMars-2020 разбился при посадке в Швеции.

Космические неудачи России с 2000 года Читать далее

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливня и шквалистого ветра, порывы которого могут достичь 25 м/с. Дожди прогнозируются до 18:00 9 августа. Накануне вещание федеральных каналов в столице и области прервали более чем на 30 минут из-за экстренного предупреждения МЧС.

Как узнал “Ъ”, правительство сформировало предварительный вариант состава совета директоров «Почты России». В него войдут президент ВТБ Андрей Костин и экс-глава президентской администрации Александр Волошин, а возглавит совет вице-премьер Максим Акимов.

О предстоящих 9 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.