Главные анонсы 9 августа

В киргизском Чолпон-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Визит господина Медведева проходит на фоне задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе операции по его захвату, продолжавшейся два дня, погиб один и было ранено 85 человек. Конфликт между старыми и новыми властями страны не окончен. Подробнее

Пройдет открытое заседание рабочей группы Центральной избирательной комиссии России по предварительному рассмотрению жалоб Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина на решения Московской городской избирательной комиссии, отказавшей им в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Напомним, 7 августа ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Александра Руденко. Всем им не хватило подписей. Подробнее

В Гонконге антиправительственные демонстранты планируют новую акцию протеста в зале прилета международного аэропорта. Она продлится три дня подряд.

Международное рейтинговое агентство Fitch объявит о действиях по отношению к суверенному рейтингу России. Другое рейтинговое агентство — S&P Global Ratings — может пересмотреть рейтинг Москвы.

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.