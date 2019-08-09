МВД Киргизии разыскивает организаторов беспорядков в Бишкеке

МВД Киргизии занимается установлением личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах. Накануне, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. После этого его сторонники собрались на центральной площади Бишкека у здания парламента и администрации президента. Митинг был разогнан.

Как утверждает МВД, организаторы митинга хотят «дестабилизировать обстановку в городе». Подозреваемые будут задержаны, говорится в пресс-релизе министерства. «Сотрудники милиции работают в штатном режиме и обеспечивают охрану общественного порядка <...>. Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции»,— добавили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, в ходе операции по захвату Алмазбека Атамбаева, продолжавшейся два дня, погиб один и было ранено 85 человек. Адвокат экс-президента Сергей Слесарев обещает доказать его невиновность. Претензии нынешнего руководства страны к господину Атамбаеву многочисленны: его обвиняют в коррупции, узурпации власти, сотрудничестве с криминальными структурами и многом другом. Сам экс-президент считает, что все обвинения сфабрикованы.

Подробности о задержании Алмазбека Атамбаева — в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».