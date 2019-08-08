Грузия планирует добиваться территориальной целостности мирным путем

Грузия не будет мириться с результатами вооруженного конфликта в августе 2008 года и станет добиваться своей территориальной ценности мирным путем, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Она добавила, что экономическая и политическая устойчивость Грузии станет ответом на итоги конфликта.

«Наш ответ на оккупацию прост — мы не смиримся! Мы не смиримся с нарушением прав грузин в Гали и Ахалгори. Мы не смиримся ущемлением прав наших граждан — абхазов и осетин, их языка и идентичности»,— говорится в заявлении госпожи Зурабишвили в связи с годовщиной начала войны 2008 года. Он добавила, что пример Германии показывает, «что ничего вечного нет, что победа над безнадежностью всегда возможна».

«Поскольку мы смогли мирно вывести российские военные базы из Грузии в 2005 году, мы сможем положить конец оккупации и установить новые отношения»,— заявила президент Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию в Южной Осетии. Началась пятидневная война с участием Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России, которая проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». 26 августа 2008 года после окончания активной фазы конфликта Росссия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В августе 2018 года грузинские власти подали в ЕСПЧ уже третий по счету иск против РФ. Причиной обращения стало «притеснение этнических грузин» на территории Абхазии и Южной Осетии. Собеседники “Ъ” в частично признанных республиках и Москве уверены: судебного решения придется ждать порядка десяти лет и ощутимого результата ни для одной из сторон оно не принесет.

Подробнее о третьем грузинском иске против России в ЕСПЧ — в материале “Ъ”.