Инициаторы строительства храма в Екатеринбурге готовы вернуть территорию сквера у театра драмы

Руководители РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили, что готовы вернуть в собственность Екатеринбурга территорию сквера у театра драмы, которая была арендована под строительство храма Святой Екатерины. Их предприятие ООО «Храм Святой Екатерины» расторгло договор аренды земельного участка. Решение одобрила администрация города.

Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о сохранении зеленой зоны, ставшей причиной разногласий из-за планов по строительству храма, сообщили в мэрии.

Застройщики получили земли у театра драмы на Октябрьской площади для строительства храма святой Екатерины к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Гордума присвоила территории категорию «земель религиозного назначения». ООО «Храм святой Екатерины» получило землю на 54 месяца за 3,5 млн руб.

Однако из-за массовых протестов с 13 по 16 мая от идеи строительства в сквере отказались. Опрос о месте для храма проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом».

Артем Гирш, Екатеринбург