Президент поручил проверить, как на «Кристалле» перед взрывами устраняли нарушения

Как стало известно во время совещания у президента с членами правительства России, перед происшествием 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, оборонное предприятие) было выявлено 35 нарушений. Их обнаружили во время внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности и поручили устранить до 28 августа.

Поводом для проверки стало происшествие на «Кристалле» 4 апреля. Напомним, тогда там произошел пожар с последующим взрывом. Погибших и пострадавших не было, один цех был полностью разрушен.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка», — заявил Владимир Путин, обращаясь к главе МЧС Евгению Зиничеву (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в Дзержинске 1 июня на территории оборонного предприятия «Кристалл» прогремели несколько взрывов техногенного характера. Погибших нет, пострадавших, по разным оценкам, от 89 до 116 человек. Госпитализированы 18 граждан. Следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Следователи ищут записи с камер видеонаблюдения для восстановления хронологии событий.

Подробнее о последствиях взрывов – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина