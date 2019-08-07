Телевизоры поумнели наполовину

Устройства Smart TV заняли половину рынка телевизоров в России в количестве продаж по итогам первого полугодия 2019 года. На рост их доли влияет снижение средней цены и растущий интерес россиян к онлайн-кинотеатрам, подписки на которые ритейлеры продают или предлагают бесплатно вместе с ТВ. Растет и доля Smart TV, которые их владельцы подключают к интернету: она уже достигает 80–85%.

По итогам первого полугодия 2019 года каждый второй проданный в России телевизор поддерживал функции Smart TV, следует из отчета группы «М.Видео—Эльдорадо», с которым ознакомился “Ъ”. В денежном выражении доля таких устройств еще выше — 70%. Всего в первом полугодии россияне приобрели 2,9 млн телевизоров на 67,8 млрд руб., что выше на 11% в штуках и на 7% деньгах, чем годом ранее. При этом совокупная доля лидеров рынка Samsung, LG и Sony снизилась до 50% в штуках и 70% в деньгах за счет усиления позиций китайских производителей.

Стоимость «умных телевизоров» по итогам шести месяцев снизилась на 6% к аналогичному периоду прошлого года, до 32,8 тыс. руб. «Один из драйверов рынка — онлайн-продажи, которые превысили среднерыночную динамику почти втрое и прибавили 30% в штуках и 24% в деньгах. Влияние также оказывает переход на цифровое вещание, поскольку покупатели не только приобретают цифровые приставки, но и недорогие модели ТВ»,— отметил руководитель департамента «Кино и звук» «М.Видео—Эльдорадо» Алексей Сергеев.

Рост рынка Smart TV будет продолжаться с каждым месяцем, а пик продаж придется на четвертый квартал, рассчитывает директор по закупкам «Связного—Евросети» Михаил Комков. «Традиционно на конец года в России приходятся наиболее значимые и дорогие покупки техники. Если в первые три квартала покупка нового ТВ обусловлена скорее переходом c аналогового на цифровое ТВ, то в четвертом — желанием получить максимально функциональный продукт»,— поясняет он.

Еще одним фактором роста спроса на Smart TV стал рост популярности онлайн-кинотеатров и видеосервисов, считают в «М.Видео—Эльдорадо». В сетях группы за первые полгода лучше всего продавались подписки на Okko, Megogo и ivi.

Наличие поддержки видеосервисов в 2019 году зачастую решающий фактор при выборе телевизора, в том числе на решение о покупке может повлиять бонус в виде бесплатной подписки на популярные онлайн-кинотеатры, подтверждает представитель Xiaomi Евгений Мосунов. «При этом наш опыт показал, что бесплатный период доступа к онлайн-кинотеатрам до шести месяцев дает пользователю возможность оценить преимущества легального контента и изменить потребительское поведение»,— добавляет он.

Продажи телевизоров, в свою очередь, стимулируют легальное смотрение, оба рынка зависят друг от друга, уверена директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели ivi Ирина Грандель. При этом каждый год увеличивается конверсия проданных Smart TV в подключенные к интернету, она уже достигает 80–85%, а также конверсия в телевизоры, транслирующие видео по запросу, говорит гендиректор Okko Иван Гродецкий. Он также ожидает традиционно высокого спроса и притока большого количества новых устройств на рынок в четвертом квартале.

Юлия Тишина