«А как же право на защиту?»

Михаил Музраев, бывший советник Александра Бастрыкина, ранее долгое время руководивший следственным управлением (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, после задержания был определен в СИЗО «Лефортово». Поскольку генерал-лейтенант подозревается Федеральной службой безопасности (ФСБ) в терроризме, по закону его должны содержать в камере с силовиком, проходящим по аналогичной ст. 205 УК РФ, но таковых в «Лефортово», похоже, нет. Пока же генерал жалуется на отсутствие книг и то, что к нему не может попасть его защитник.

Михаил Музраев рассказал посетившим его правозащитникам, что в СИЗО «Лефортово» его поместили 11 июня. Произошло это на следующий день после того, как генерал-лейтенант вышел из больницы, где проходил обследование после перенесенного инсульта и операции. В СИЗО его определили на карантин, переодев в тюремную робу и берцы без шнурков, а его одежду отправили на санобработку. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по г. Москве Иван Мельников рассказал “Ъ”, что в карантинной камере генерал Музраев содержится один. Камера, по словам правозащитника, требует ремонта, при этом в самом СИЗО есть подобные помещения, в которых были проведены ремонтные работы. В камере нет горячей воды, зато есть телевизор и холодильник, в который генерал поместил переданные ему с воли продукты.

Михаил Музраев сообщил правозащитникам, что ему не выдали книг. «Отвечая на вопрос, чем он занимается, Музраев ответил: "Меряю камеру шагами"»,— отметил господин Мельников. По тюремному двору генерал Музраев гуляет, как и сидит в камере, в одиночестве.

По закону после выхода из карантина генерала должны определить в камеру с соседом, однако в «Лефортово» вряд ли найдется сотрудник правоохранительных органов или силовых структур, которому, как ему, вменяется терроризм.

Да и в случае обвинительного приговора по соответствующей ст. 205 УК РФ, не понятно, в какой колонии Михаил Музраев будет отбывать наказание: правоохранители должны сидеть отдельно, тем более по обвинению в терроризме, а таких исправительных колоний в России нет.

Михаилу Музраеву выдают лекарства, выписанные врачом, однако испытывающий проблемы с давлением генерал-лейтенант тонометр в камеру не получил. Как показалось правозащитникам, бывший советник главы СКР опечален порядками, которые действуют в СИЗО. «А как же право на защиту?» — спросил он, узнав, что адвокат сможет попасть к нему в СИЗО, только выиграв своеобразную лотерею, которая проводится по пятницам. Дело в том, что в «Лефортово» не хватает адвокатских кабинетов и защитники вынуждены разыгрывать между собой возможность посещения клиентов.

Напомним, Михаил Музраев является фигурантом двух уголовных дел. Одно в его отношении возбудил СКР, а другое, о терроризме,— СУ ФСБ. В рамках последнего дела он и был задержан спецназом, доставлен из Волгограда в Москву и арестован Лефортовским райсудом. Оба дела связаны с предполагаемым покушением на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, дом которого подожгли злоумышленники в ноябре 2016 года. Организатором нападения следствие считает криминального авторитета Евгения Ремезова, решившего отомстить главе региона за то, что его структуры убрали с рынка в Волгограде. Помимо Евгения Ремизова по делу арестовали пятерых предполагаемых исполнителей покушения, а также еще одного авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова. Какую роль в этом деле следствие отводит генерал-лейтенанту Музраеву, до сих пор неизвестно.

Николай Сергеев