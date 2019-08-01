Россияне смогут «отдохнуть» от ипотеки

31 июля вступил в силу закон, который позволяет заемщикам временно не платить по жилищному кредиту, если они попали в трудную ситуацию. Кто именно может рассчитывать на «ипотечные каникулы»? И как эта норма повлияет на работу банков? С подробностями — Яна Лубнина и Яна Пашаева.

Если раньше предоставление отсрочки по ипотеке было актом благородства банков, то теперь это их обязанность. Как только у клиента появляются доказательства того, что он переживает не лучшие времена, финансовая организация не имеет права отказать ему в «ипотечных каникулах». Свидетельством неблагополучия может считаться инвалидность первой или второй группы, потеря работы или утрата трудоспособности на два месяца и увеличение числа иждивенцев, например, при рождении ребенка. Должны при этом соблюдаться и условия, связанные с самой ипотекой, добавил гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Это действует только при условии, что нет другого объекта недвижимости на заемщике. Есть ограничение по сумме ипотечного кредита, он должен быть не больше 15 млн руб. Если по всем формальным признакам человек подходит, и он предоставляет все необходимые документы для того, чтобы эту процедуру инициировать, то банк, конечно, обязан это одобрить. Если же кредитная организация отказывает, значит, у нее есть для этого веские основания. А заемщик, в свою очередь, может подать иск в суд о признании этого решения недействительным».

Согласно закону, заемщик может уйти на «каникулы» только один раз за весь срок ипотеки. Отсрочка дается максимум на полгода. На это время клиент может полностью перестать платить или сократить размер платежей. Консультант по рынку кредитования Наталья Росошанская запрашивала отсрочку по ипотеке еще до того, как это прописали в законе, и банки шли навстречу: «Я пользовалась дважды таким методом. Первый раз, когда я уходила в декретный отпуск, второй раз, когда у меня была долларовая ипотека, и мне необходимо было время, чтобы ее рефинансировать. С этим достаточно быстро банки идут на контакт, проблем нет. Единственное, что нужно сообщить о том, какую сумму ты готов платить. Если у вас, допустим, 50 тыс. руб. в месяц был платеж, то вы можете платить 10 или 15 тыс. Банк сформирует новый график платежей».

Из минусов «ипотечных» каникул — может вырасти общий срок ипотеки, соответственно, и сумма процентов, или же увеличится финансовая нагрузка на клиента сразу после окончания перерыва по платежам. Заемщица Ирина как раз по этой причине и отказалась брать отсрочку: «У нас были проблемы на работе — предприятие сгорело. Пока его восстанавливали, мне приходилось искать новую работу, а у меня ипотека в Сбербанке. Я пришла попросить отсрочку какую-то. Они сказали, что могут дать на три месяца, но, мол, вы же понимаете, что потом вам намного надо будет больше платить, чтобы компенсировать. Я должна платить 15 тыс. в месяц. Если на три месяца взяла отсрочку, то еще 45 тыс. в течение полугода, помимо этих 15 тыс., я должна была заплатить».

Банки готовы предоставлять «ипотечные каникулы», хотя у них и остаются некоторые вопросы. Например, что делать, если ипотеку выплачивают несколько заемщиков, и только один из них просит сделать паузу? Но это нюансы, которые будут проясняться уже в процессе. Главное, что беспокоит рынок, — не станут ли банки повышать ставки из-за потерь, которые они будут нести в случае массового оформления клиентами «ипотечных каникул». Но завкафедрой управления недвижимостью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина убеждена, что не так много россиян захотят воспользоваться новым инструментом, и опасения о подорожании кредитов напрасны: «Не думаю, что это коснется ставок. Сейчас объем неплатежей по ипотеке составляет 2-3% от общего числа выданных кредитов.

Это скажется на конкретном банке, да. Для этого создаются фонды страхования, предметы залога, за счет которых могут компенсироваться эти расходы».

«Ипотечные каникулы» не пройдут бесследно для кредитной истории россиян. Информация об этом будет доступна следующему потенциальному кредитору, и он уже будет решать, давать ли такому клиенту заем или нет. Но, как уверяют эксперты, сам факт «ипотечных каникул» не может быть «черной меткой». Главное, вернуться в график платежей после перерыва и не допустить просрочки. В общем, все, как и с обычными каникулами,— рано или поздно они заканчиваются.

По оценкам банков, до сих пор не более 2% ипотечных заемщиков просили их об отсрочке по платежам.