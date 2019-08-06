Китай пригрозил ответом в случае размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китай обеспокоен планами США разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. По его словам, если США разместят новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), то Китай примет ответные меры. О каких именно ответных шагах идет речь, дипломат не уточнил.

Как отметил Фу Цун, «Китай не будет стоять в стороне». «Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира (в АТР.— “Ъ”)»,— сказал представитель МИД КНР (цитата по ТАСС). В ответ на уточняющий вопрос об ответных мерах дипломат добавил, что «все возможные варианты будут на столе».

Фу Цун также выразил сожаление из-за одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «С нашей точки зрения, это еще один акт унилатерализма, еще один отказ от их международных обязательств. Он неминуемо окажет прямое негативное влияние на мировую стратегическую стабильность,а также на мир и безопасность в Европе и в АТР. Кроме того, это негативно скажется на ситуации в сфере контроля над вооружениями»,— уверен дипломат.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км. В феврале 2019-го США заявили, что временно прекращают участие в договоре. Россия приняла аналогичное решение.

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Президент России Владимир Путин говорил, что Москва не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий ДРСМД. Он поручил Минобороны, МИДу, Службе внешней разведки РФ «тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США» по размещению и разработке ракет средней и меньшей дальности. Если США приступят к производству соответствующих систем, Россия тоже займется разработкой аналогичных ракет, пообещал господин Путин.

О переговорах России и США по ДРСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».

Подробнее о разногласиях вокруг Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».