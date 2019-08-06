Главные новости к утру 6 августа

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, сообщили ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы. Представитель экстренных служб региона заявил «РИА Новости» о шести погибших.

Глава Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со взрывами на складе боеприпасов, которые произошли 5 августа в Ачинском районе рядом с деревней Каменка. «Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным штабом, который расположен здесь»,— сказал он журналистам. О ЧП

Как минимум в 12 судах Москвы 5 августа прошли заседания по административным делам задержанных на несанкционированной акции, прошедшей 3 августа. По данным «ОВД-Инфо», суды вынесли решения о штрафах на 115 тыс. руб. Как отреагировали власти на акции

США официально назвали Китай валютным манипулятором. Это произошло после того, как Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты. Подробнее

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США. Теперь этими активами нельзя распоряжаться. О санкциях против PDVSA

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