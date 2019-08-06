В Рязанской области в ДТП погибло семь человек

Семь человек, по предварительным данным, погибло при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, сообщили ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы. Представитель экстренных служб региона заявил «РИА Новости» о шести погибших и семи пострадавших. В УМВД по Рязанской области ТАСС сообщили о восьми пострадавших.

ЧП произошло в Сасовском районе возле населенного пункта Пичкиряево. Столкнулись Mercedes Vito и Toyota Land Cruiser.