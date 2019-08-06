Главные анонсы 6 августа

В Сочи президент России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Планируется, что они обсудят перспективы двустороннего социально-экономического сотрудничества. О ситуации в Абхазии

В Центральной избирательной комиссии России пройдет заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму. Планируется рассмотрение жалоб Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Любови Соболь. После отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Еще одна акция прошла 3 августа, 1001 человек был задержан. Подробнее

Басманный суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении более 11 млрд рублей. О деле

В Сочи состоится представление Федерацией хоккея России новой национальной программы подготовки игроков.