Крымское солнце пригрело инвестора

По данным “Ъ”, опальный украинский бизнесмен Сергей Курченко, в последнее время активно интересующийся покупкой энергоактивов в Крыму, хочет приобрести солнечную генерацию на полуострове. Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб. При низком российском тарифе на электроэнергию эта генерация стала нерентабельной, и, по данным “Ъ”, банки готовы продать ее по оценочной стоимости. Участники рынка считают адекватной ценой 2,5–3,5 млрд руб.

На покупку крымских солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 300 МВт претендует украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, говорят источники “Ъ”. По их словам, господин Курченко уже поднимал вопрос на совещаниях в правительстве РФ, предлагая финансовую модель дальнейшей работы станций. Один из собеседников “Ъ” уточнил, что бизнесмен готов приобрести активы по оценочной стоимости через аукционы. Такие торги могут провести крупнейшие кредиторы СЭС, российские госбанки, в рамках банкротств.

Сергей Курченко уже владеет активами в Крыму. Как писал “Ъ” 6 марта 2017 года, связанная с бизнесменом компания купила нефтегазовую лицензию на шельфе полуострова. В середине июля стало известно, что господин Курченко интересуется покупкой нефтебазы в Феодосии (см. “Ъ” от 12 июля). Раньше он поставлял в РФ уголь из ДНР и ЛНР, а на Украину — российские СУГ.

Выработка долгов

Зеленая энергетика традиционно хорошо развита в Крыму, обеспечивая 14,4% от установленной мощности полуострова. В 2018 году суммарная выработка СЭС составила 404,9 млн кВт•ч (13% от общей выработки на полуострове и 5,2% от энергопотребления). Единственным инвестором в солнечную генерацию на полуострове до его присоединения к России в 2014 году выступала австрийская Activ Solar GmbH. Ее основателями в СМИ неофициально называли братьев Клюевых, старший из которых, Андрей, был вице-премьером Украины. После перехода контроля над Крымом к РФ местные СЭС перерегистрировались как российские юрлица, которые контролируют несколько иностранных компаний. Судя по данным «СПАРК Интерфакс», пять ООО с аналогичными названиями «Краймиа Солар 1–5» (общая мощность станций 7,5 МВт), а также «Дельта Солар» принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH.

Она же через кипрскую Aurnia Commercial Ltd владеет «Альфа Солар», «Бета Солар», «Гамма Солар» и «Зета Солар» (105,5 МВт). «Омао Солар», «Осприй Солар», «Ориол Солар» и «Оузил Солар» (82,6 МВт), а также «Оул Солар» (31,5 МВт) принадлежат нидерландской Hyperion Netherlands B.V. «Юпитер Солар», «Капелла Солар» и «Орион Солар» (69,7 МВт) — у кипрской Krasolena Investment Ltd.

CЭС строились на кредитные средства Сбербанка, ВТБ, ВЭБа или их дочерних структур, а также украинского Ощадбанка (долг перед последним перешел к Фонду защиты вкладчиков, ФЗВ). После присоединения Крыма СЭС перестали обслуживать кредиты из-за низких российских энерготарифов, и с 2015 года по всем активам идут те или иные судебные процессы. Общий их смысл в том, что кредиторы — Сбербанк, ВТБ и ФЗВ — пытаются обанкротить СЭС, тогда как их собственники стараются затянуть процесс. «Альфа», «Бета», «Зета» и «Гамма Солар» признаны банкротами в июне 2018 года, их основной кредитор — VTB Capital plc, выдавший €156,3 млн в 2012 году. Споры по иску о банкротстве продолжались вплоть до Верховного суда (последнее решение состоялось в июне) и завершились победой ВТБ, сейчас по компаниям идет конкурсное производство.

Сбербанк выступает кредитором «Дельта Солар» (обязательства 1,7 млрд руб.), «Омао Солар» (3,5 млрд руб.), «Осприй Солар» (3,7 млрд руб.) и «Оул Солар» (3,5 млрд руб.). Все они признаны банкротами в конце 2016 года, иски также дошли до Верховного суда и завершились победой Сбербанка, сейчас в компаниях идет конкурсное производство. По «Омао Солар» и «Осприй Солар» кредитором выступает также ФЗВ.

ФЗВ не смог обанкротить «Ориол Солар» (долг €18 млн и $80,9 млн) и «Оузил Солар» ($115,2 млн), но с 2017 года пытается через суд взыскать долги. В начале июля на активы накладывался арест, но через неделю ограничения были сняты. Аналогичная ситуация по «Краймиа Солар» под номерами 1–5 (долг $32,5 млн), а также «Капелле», «Юпитеру» и «Ориону» (€178,7 млн): во введении процедуры банкротства по ним отказано, и с декабря 2017 года ФЗВ взыскивает долг в суде.

Исходя из исков, которые “Ъ” смог найти, задолженность крымских СЭС перед ВТБ составляет 8,4 млрд руб., перед Сбербанком — 12,4 млрд руб., перед ФЗВ — около $425 млн, или 27 млрд руб. по текущему курсу, то есть в целом около 48 млрд руб. “Ъ” не удалось найти исков со стороны ВЭБа. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что общий долг перед банками составляет 63 млрд руб., в 2015 году источники “Ъ” оценивали его в близкую сумму — €800 млн. В банках от комментариев отказались. В ФЗВ “Ъ” сообщили, что информация о крымских СЭС «не является публичной и содержит сведения ограниченного распространения».

Советник BGP Litigation Илья Сорокин поясняет, что в ходе конкурсного производства активы продаются лишь для целей удовлетворения кредиторов, должник в конце процедуры ликвидируется. По общему правилу имущество реализуется на торгах неограниченному кругу лиц, например, через электронные торговые площадки. Есть механизм замещения активов, когда активы выделяются в новое АО и «с торгов реализуется уже не отдельное имущество, а акции такого вновь созданного общества».

Судя по материалам дел, Сбербанк решил поступить именно так: в споре о банкротстве «Осприй Солар» он предлагает перенести все имущество должника в отдельное АО «Осприй» по оценочной стоимости (93 млн руб.). Как отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭКа Александр Пахомов, «сам предмет залога интересен банку, только если он заранее имеет заинтересованных в его приобретении лиц, в противном случае банку выгоднее получить стоимость реализованного имущества».

Доходность под вопросом

Хотя уже сейчас Сбербанк и ВТБ в принципе могут продать имущество из конкурсной массы, найти покупателей непросто из-за плохой экономики СЭС.

Выручка солнечной генерации в Крыму сильно снизилась после того, как Украина перестала ее субсидировать через повышенный «зеленый тариф», фиксированный в евро (€0,446 за 1 кВт•ч — 31,5 руб. за 1 кВт•ч при нынешнем курсе). В России станции стали получать плату через розничный энергорынок (через обязательную закупку ее выработки для покрытия потерь в сетях), в 2018 году тариф составлял в среднем 2 руб. за 1 кВт•ч.

По данным “Ъ”, банки неоднократно обращались в правительство с просьбой поднять тариф для СЭС до уровня оптового энергорынка — не менее 9 руб. за 1 кВт•ч, но законных оснований для этого нет, говорят собеседники “Ъ”. Плата по второму механизму поддержки ВИЭ в РФ — через договоры на покупку мощности (ДПМ) — до 9,6 руб. за 1 кВт•ч, но подогнать крымские станции под эти условия пока не получилось.

Связаться с господином Курченко или его представителем не удалось. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Козака и Минэнерго ситуацию не комментируют. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил “Ъ”, что не знает об интересе бизнесмена к крымским СЭС. «Мы готовы рассматривать предложения, которые будут соответствовать интересам республики и способствовать развитию отрасли»,— добавил он. «У меня нет информации про интерес Сергея Курченко к активам — это скорее коммерческий вопрос»,— сказал “Ъ” глава минтопэнерго Крыма Вадим Белик.

Участники рынка и эксперты не хотят официально обсуждать крымские активы, ссылаясь на «специфику вопроса». Один из собеседников “Ъ” считает, что 300 МВт СЭС в Крыму при текущем тарифе могут стоить 2,5–3,5 млрд руб., актив генерирует около 550–750 млн руб. EBITDA в год. При условии индексации тарифа, добавляет другой источник “Ъ”, эти станции могут выйти на рентабельность 10–15% только через 10–15 лет.

Татьяна Дятел, Андрей Райский; Вадим Никифоров, Симферополь