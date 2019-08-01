Гендиректор «Дождя» связала налоговые проверки канала с освещением протестов

Основатель и гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева заявила “Ъ”, что налоговая проверка телеканала может быть связана с тем, как он освещал несогласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля. «Судя по списку запрашиваемой информации, наша работа в последние дни и эта проверка взаимосвязаны»,— пояснила госпожа Синдеева.

Ранее Наталья Синдеева на своей странице в Facebook сообщила, что налоговая намерена проверить доходы и расходы «Дождя», а также факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годах. К посту приложены фотографии копий документов, которые инспекция прислала «Дождю». В документах указано, что «Дождь» должен предоставить в редакцию запрошенную информацию в течение десяти дней. Запрошены информация о заемных средствах, договоры корпоративных подписок, договоры о взаимоотношениях с иностранными организациями, договоры с нерезидентами, поквартальная бухгалтерская отчетность и др.

26 июля «Дождь» сообщил, что открывает прямой эфир для всех зрителей и призывает подписчиков оформлять пожертвования. «Мы будем открыты для всех с 17:00 26 июля — столько, сколько позволит ваша поддержка»,— говорилось в заявлении. На следующий день, 27 июля, канал вел прямую трансляцию протестов в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Наталья Синдеева тогда поясняла “Ъ”, что канал открывает эфир на время, остается на подписной модели монетизации, а частичный переход на сбор пожертвований возможен только в перспективе.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более чем 1300 задержанных.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции, их допросили в качестве свидетелей и отпустили. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Коваленко, по информации СКР бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде. Сегодня СКР сообщил о задержании пятерых человек, которых подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

Валерия Лебедева